Met deze regenjassen blijf je stijlvol droog

1. Roestbruine regenjas van America Today

Regenjas America Today Beeld Wehkamp

Fiets jij volgens de meest betrouwbare weer-app zo de regen in? Dan kan je maar beter voorbereid zijn. Met deze regenjas van America Today is dat zo gefikst.

2. Regenjas met panterprint

Regenjas ONLY Beeld Wehkamp

Ook dit seizoen is de panterprint niet weg te denken. Hoe leuk is deze regenjas van de ONLY? Zwarte broek met een paar goede zwarte boots eronder, niets meer aan doen.

3. Zwarte regenjas

Regenjas MS mode Beeld Wehkamp

Fijn voor als je niet van felle kleuren houdt, én voldoende fietslicht hebt: een zwarte regenjas. Dit exemplaar van MS mode trekt de aandacht niet, en dat is soms best eens fijn. Fan van het model, maar niet zo van zwart? Dit model komt ook in zachte pastelkleuren.

4. Opvallend geel

Regenjas Pull & Bear Beeld Zalando

De grote tegenhanger van de zwarte regenjas: knalgeel. Met deze regenjas weet je zeker dat een automobilist je niet over het hoofd ziet, en bovenal: het houdt je droog.

5. One Size Cape

Poncho van Mango Beeld Wehkamp

Voor de heldinnen: een regencape. Het is een one size én plus size model, die je over je jas kunt dragen. Zo blijf je lekker warm, en ook nog eens droog.

6. Altijd goed

Regenjas van HEMA. Beeld HEMA

In de categorie ‘altijd goed’: deze donkerblauwe regenjas van de HEMA. Goede reviews, en nog geen 50 euro. Daar kun je niet voor natregenen natuurlijk.

7. Geen kanariegeel

Regenjas van Zizzi. Beeld Wehkamp

Was de kanariegele regenjas van Pull & Bear jou iets te gortig? Met deze regenjas doe je lekker mee aan de gele-regenjassen-trend, zonder dat je 't risico loopt je tegenligger te verblinden.

8. Mooi zachtroze

Zachtroze regenjas Beeld Bol.com

Natuurlijk: zachtroze. Perfect te combineren met grijze jeans, al kan die natuurlijk ook zo op je favoriete bloemenjurk.

9. Bloemenprint

Regenjas van Tom Joule. Beeld Zalando

Hoe kan je een regendag beter opfleuren dan met een bloemenprint? Met deze regenjas krijg je het voor elkaar.

10. Groene regenjas van VILA

Regenjas van Vila Beeld Wehkamp

Praktisch én een mooie kleur: met deze regenjas mag je gezien worden.