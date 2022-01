En dat niet alleen: dankzij slimme sensoren houdt de halsband ook de gezondheid van je hond in de gaten.

Smart Dog Collar

Gps-trackers bestaan natuurlijk al een tijdje, maar deze halsband is in staat om niet alleen te monitoren waar je hond uithangt, maar hij kan ook de hartslag en ademhaling van je hond meten. Normaal gesproken heb je hier elektroden voor nodig, maar dat is bij deze halsband niet het geval.

Medische problemen monitoren

Als baasje heb je niet altijd in de gaten wanneer je hond kampt met een medisch probleem. Deze halsband kan je wijzen op veranderingen in de fysieke waarden van je huisdieren die veroorzaakt kunnen worden door een medisch probleem.

App die alles meet

De halsband is ontwikkeld in samenwerking met cardiologen voor dieren. Er hoort een app bij, waarop je als baasje de boel in de gaten kunt houden. Ook grappig: de halsband meet activiteiten als wandelen, rennen, krabben, eten, drinken, blaffen en rusten.

Voor alle honden?

De halsband is er voor honden met dunne én dikke vacht, want de sensoren werken gewoon door een dikke vacht heen. Helaas is er nog maar één maat van de halsband verkrijgbaar, waardoor alleen middelgrote tot grote honden ’m passen en kleine hondjes niet.

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Invoxia EN 🇺🇸 (@invoxia_en) op 4 Jan 2022 om 6:19 PST

Déze aandoening kan levensbedreigend zijn voor je hond

Bron: RTL Nieuws