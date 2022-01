Vriendschappen ontstaan vaak vanzelf, maar om het op de lange termijn te laten werken, moet er veel liefde en aandacht in gestoken worden. De manier waarop je dat doet heeft veel te maken met je karakter.

Botsend karakter

Soms zijn er binnen vriendschappen zulke botsende karakters, dat de vriendschappen uiteindelijk gedoemd zijn te mislukken. En je karakter wordt weer beïnvloed door je sterrenbeeld. Daarom hebben we op een rijtje gezet met welke sterrenbeelden je waarschijnlijk geen langdurige vriendschappen ontwikkelt.

Schorpioen

Het kan behoorlijk lang duren voordat dit gesloten sterrenbeeld zich openstelt en hun ware ik aan iemand wil onthullen.

Helemaal als jijzelf een Vissen bent, is de kans groot dat een vriendschap met een Schorpioen spaak loopt. Want als Vissen ben je júist op zoek naar diepgang in een vriendschap.

Tweelingen

Ook Tweelingen zijn niet de makkelijkste types voor een langdurige vriendschap. Zij kunnen zó onvoorspelbaar zijn en van de hak op de tak springen, dat sterrenbeelden die meer behoefte hebben aan standvastigheid en stabiliteit daar vaak niet tegen kunnen.

Ben jij bijvoorbeeld een Steenbok? Dan is jouw vriendschap met een Tweelingen vaak moeizaam.

Boogschutter

Ook Boogschutters zijn types die in zeven sloten tegelijk lopen. Zij zijn wat spontaner en ongrijpbaarder dan ieder ander sterrenbeeld. Ze zijn daardoor vaak niet zo goed in het onderhouden van contact en duiken van het ene wilde plan in het andere.

Hecht jij wél veel waarde aan frequent en inhoudelijk contact? Dan is een Kreeft misschien een betere match.

Bron: Freundin.