Met deze tips gaat de accu van je elektrische fiets een stuk langer mee

De elektrische fiets is duurzaam, comfortabel en je kunt er lange afstanden mee afleggen. Ideaal dus als je een echte fietsliefhebber bent. Maar ben je bang dat je accu binnen de kortste keren een lange fietstocht niet meer volhoudt? Dan kunnen deze handige tips helpen.

Accu van de elektrische fiets

Elektrische fiets, e-bike of pedelec: fietsen met accu’s gaan tegenwoordig als zoete broodjes over de toonbank. Maar als je er een hebt aangeschaft, wil je er wel lang genoeg mee kunnen fietsen. Hoe lang zo’n fiets meegaat, hangt af van de accu. De accu is het hart van de elektrische fiets. Deze levert stroom aan de motor van de e-bike, waardoor jij zonder al te veel moeite kunt fietsen.

Aan een elektrische fiets hangt vaak een flink prijskaartje. Om daarom extra lang van je fiets te kunnen genieten, is het belangrijk dat je de accu in goede conditie houdt. Deze tips kunnen je daarbij helpen:

1. Gebruik altijd dezelfde lader

Door altijd gebruik te maken van je eigen lader, voorkom je problemen met de batterijcellen. Deze kunnen namelijk oververhit raken of zelfs beschadigen als je een ander soort lader gebruikt voor het opladen.

2. Vermijd extreme temperaturen

Grote kans dat jouw elektrische fiets achter slot en grendel in de schuur staat. Maar accu’s houden niet van vrieskou. Dat geldt niet alleen bij gebruik, maar ook tijdens het opladen. Hetzelfde geldt voor fel zonlicht. Jouw accu gaat het langst mee als je je fiets oplaadt bij kamertemperatuur.

Heb je een afneembare accu, bijvoorbeeld een die onder je bagagedrager of op je frame zit? Leg de accu en de lader dan tijdens het laden op een stabiele en onbrandbare plek op kamertemperatuur en bedek deze niet. Heb je een elektrische fiets met de accu in het frame? Laat het snoer dan niet zweven, maar leg het blok op een veilige, redelijk warme plek en bedek ook deze niet.

3. Laat ’m niet de hele nacht aan de lader

Net als bij jouw smartphone veroudert de accu van je elektrische fiets als je deze na het opladen aan het lichtnet laat zitten. Een keertje is niet zo erg, maar wanneer je ’m dagelijks of wekenlang aan de lader laat liggen, raakt jouw accu hieraan gewend en houdt-ie het zonder niet lang vol. Bovendien verbruik je onnodig elektriciteit wanneer je een volle accu blijft laden.

4. Fiets je accu niet helemaal leeg

Een accu heeft altijd een minimumvoltage nodig. Dit is nodig zodat jouw lader de accu kan herkennen. Bovendien zorgt dit ervoor dat de accu niet beschadigd raakt. Laad daarom je accu regelmatig op, zelfs wanneer je de elektrische fiets weinig gebruikt. De accu moet eigenlijk altijd tussen de 50 en 70 procent zijn opgeladen.

5. Zorg voor een goede bandenspanning

Net als bij een auto is een te lage bandenspanning geen goed teken. Het kan onderweg zelfs voor ongemakken zorgen. Dit komt doordat je met slappe banden meer wrijving met de ondergrond hebt tijdens het fietsen. Hierdoor kost het de accu meer vermogen om dezelfde snelheid te houden. Bovendien is het niet goed voor de banden en ligt slijtage op de loer. Kortom: niet alleen de accu, ook de banden van je fiets hebben zo een kortere levensduur.

6. Niet optrekken met hoge ondersteuning

Probeer je accu niet te veel te belasten bij het optrekken. Schakel eerst terug naar een lichte versnelling voordat je stilstaat. Zo hoeft je accu elke keer als je begint met fietsen niet onwijs hard te werken om je dat duwtje in de rug te geven. Probeer sowieso niet continu in de hoogste stand te fietsen, want dan slijt de accu ook sneller.

Extra tip tijdens het fietsen

Mocht je bang zijn een lange fietsroute niet te helemaal te redden met je accu? Kies dan een geschikte fietsroute uit. Wanneer je weinig stoplichten of kruispunten tegenkomt, gaat je accu veel minder snel leeg en kun je veel langer genieten van de ondersteuning.

Bron: Via Bovag