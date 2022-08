Met dit mooie weer buiten werken? Zó voorkom je een oververhitte laptop

Koop een koelmat

Misschien wel de meest efficiënte tip: schaf een koelmat aan! Je kunt speciale matten (of standaarden) kopen die voorkomen dat je laptop oververhit raakt. Zo’n matje absorbeert de hitte van het apparaat waardoor deze koel blijft. Het is de investering waard want het verlengt ook de levensduur van je laptop. En dat is natuurlijk altijd mooi meegenomen.

Zet je laptop op een hogere plek

De plek waar je laptop op staat maakt ook een groot verschil. Zorg er in ieder geval dat je je laptop niet of schoot neemt of op een stoffen oppervlak zet. Hierdoor kan je laptop zichzelf niet koelen. Ga liever voor een vlak en hard oppervlak en zet je laptop een beetje hoog, zodat er ruimte onder je laptop vrij is waardoor de ventilatoren vrij kunnen blazen. Zet je laptop bijvoorbeeld op een standaard, maar zorg er wel voor dat deze de ventilator van je laptop niet bedekt.

Check de ventilator

Merk je dat de ventilator van je laptop vaak hard blaast en luidruchtig is? Dan zou het zomaar kunnen dat er zich teveel stof en vuil heeft opgehoopt tussen de vleugelbladen. Hierdoor raakt je laptop ook sneller oververhit. Probeer daarom het vuil er uit te krijgen. Neem je laptop mee naar buiten, schroef de achterkant open en spuit met een speciale bus met perslucht het vuil weg uit de ventilator. Zo’n bus koop je bij een computerwinkel.

Ga in de schaduw zitten

Tot slot de belangrijkste tip: je kunt nog zoveel voorzorgsmaatregelen nemen, maar wanneer je met je laptop in de brandende zon gaat zitten, dan kunnen we je ervan verzekeren dat deze oververhit raakt. Ga dus altijd in de schaduw zitten met je laptop en vermijd de zon.

En als je dan toch buiten gaat zitten, vergeet dan niet om jezelf goed tegen de zon te beschermen. Hier wat belangrijke tips:

Bron: Techpulse