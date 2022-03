Met dít overheerlijke weekmenu verlies je één kilo per week

Maandag: superslank-dag

Menu Ontbijt: scrambled tofu met avocado en tomaat Tussendoor: 1 cracker (vezelrijk) met plakje kaas Lunch: groene tuinsalade met pancetta Tussendoor: 1 appel Avondmaaltijd: groentecake Tussendoor: stuk komkommer, 8 cherrytomaten, zakje (120 g) snackworteltjes

ONTBIJT: SCRAMBLED TOFU MET AVOCADO EN TOMAAT

Voor 1 persoon

Benodigdheden:

½ pak tofu naturel (375 g), uitgelekt

1 el olijfolie

1 tl mosterd

1 el honing

½ avocado, in plakjes

gele en rode cherrytomaatjes, gehalveerd

Druk het vocht uit de tofu. Verhit de olijfolie in de koekenpan en voeg de verkruimelde tofu toe. Voeg honing en mosterd toe en bak 8 minuten op middelhoog vuur. Serveer de scrambled tofu met de tomaatjes en avocado. Lekker erbij: een paar partjes grapefruit.

Bereidingstijd: 10 min. Kcal: 388 p.p.

Beeld Sigurd Kranendonk

Lunch: groene tuinsalade met pancetta

Voor 1 persoon

Benodigdheden:

100 g tuinbonen (diepvries)

50 g tuinerwten (diepvries)

2 plakjes pancetta

5 amandelen, fijn gehakt

Voor de dressing:

1 el mayonaise

3 handen rucola

zout

peper

Breng water aan de kook en kook hierin de bevroren tuinbonen en tuinerwten in 7 min. beetgaar. Snijd ondertussen de pancetta in reepjes en bak deze in een koekenpan zonder olie of boter 4 min. uit. Mix de mayonaise met de rucola in de blender of met de staafmixer tot een gladde massa en breng op smaak met peper en zout. Leg de groenten en spekreepjes op een bord en serveer met de dressing.

Bereidingstijd: 10 min. Kcal: 358 p.p.

Avondmaaltijd: groentecake

Voor 4 personen

Benodigdheden:

½ bloemkool

1 bouillonblokje

2 eieren

1 tl Curry Madras-kruiden (Jonnie Boer)

Voor de vulling:

½ pak tofu naturel (375 g), uitgelekt

100 g feta

1 blikje tomatenpuree (70 g)

100 g geraspte kaas

1 aubergine, in kleine blokjes

10 zongedroogde tomaten, in stukjes

zout

peper

cakevorm 22 cm

Verwarm de oven voor op 200 °C. Kook de bloemkool 10 min. in water met een bouillonblokje. Stamp de bloemkool tot puree, doe deze in een theedoek en knijp het water eruit. Doe de puree in een kom en meng de eieren en de Curry Madras-kruiden erdoor. Doe dit mengsel in een ingevette cakevorm en bak 20 min. Verkruimel intussen de tofu en de feta en meng dit met de overige ingrediënten voor de vulling. Verdeel de vulling over de bloemkoolbodem, druk goed aan en bak 35 min. Laat 30 min. afkoelen voor het aansnijden en bewaar 2 plakjes voor de lunch van dinsdag.

Tip: besmeer met zuivelspread en bestrooi met peterselie.

Bereidingstijd: 20 min. Bakken: 55min. Kcal.: 102 per plak

Dinsdag: gezond & lekker-dag

Menu Ontbijt: 200 ml Griekse yoghurt met 8 frambozen en notenmix Tussendoor: 1 kiwi Lunch: 2 plakjes groentecake Tussendoor: 2 blokjes pure chocolade (85% cacao) Avondmaaltijd: Buddha Bowl Tussendoor: rolletje van paprikareepjes met 4 plakjes rosbief besmeerd met wat sojasaus

Notenmix

Meng 100 g gemengde, ongezouten noten, 2 el rozijnen, 1 el kokossnippers en 1 el gebroken lijnzaad. Verdeel in 4 porties.

Bereidingstijd: 5 min. Kcal.: 182 per portie

Avondmaaltijd: Buddha Bowl

Voor 4 personen:

Benodigdheden

200 g quinoa

1 gekookte biet, in plakjes

2 wortels, fijngesneden

4 radijsjes, in plakjes

½ avocado, in blokjes

100 g babyspinazie, zonder steeltjes

4 eieren

2 tl sesamzaad, zwart

Voor de dressing:

2 el vissaus

sap van 1 limoen

zeezout

peper

Kook de quinoa volgens de aanwijzingen op de verpakking en laat goed afkoelen. Meng dit met de bietjes, wortel, radijs, avocado en spinazie. Bak de eieren in een koekenpan, laat de dooier heel. Meng intussen alle ingrediënten voor de dressing. Verdeel de salade over de borden, besprenkel met dressing en leg de eitjes erop. Bestrooi met sesamzaadjes.

Tip: Houd de dooier heel voor het mooiste resultaat.

Bereiden: 15 min. Kcal: 198 p.p.

Beeld Sigurd Kranendonk

Woensdag: makkelijk en lekker-dag

Menu: Ontbijt: 200 ml Griekse yoghurt met 8 frambozen en notenmix Tussendoor: 1 cracker (vezelrijk) met pindakaas en komkommer Lunch: pittige wittekoolsalade Tussendoor: ½ komkommer met 1 kop bouillon Avondmaaltijd: couscoussalade met geitenkaas Tussendoor: pancettamozzarella spiesje

Lunch: pittige wittekoolsalade

Voor 1 persoon

Benodigdheden

300 g witte kool

trosje druiven, gehalveerd

1 groene appel

Voor de dressing:

½ komkommer, geschild en zaadlijst verwijderd

½ bakje (15 g) koriander

½ rode ui

½ rode peper

rasp en sap van 1 limoen

25 ml sojasaus

Meng alle ingrediënten voor de salade door elkaar. Snijd de komkommer in piepkleine blokjes, hak de koriander, de ui en de rode peper heel fijn. Meng de sojasaus met sap en rasp van de limoen en klop de komkommer, ui, peper en koriander erdoor. Besprenkel hiermee de salade. Dit is een grote salade, het restant is donderdag lekker bij de broccolipuree.

Bereiden: 10 min. Kcal.: 134 p.p

Avondmaaltijd: couscoussalade

Voor 4 personen

Benodigdheden:

250 g couscous

1 blokje groentebouillon

1 blik linzen, uitgelekt

75 g rucola

1 rode ui, gesnipperd

1 wortel, geraspt

3 el rozijnen

10 gedroogde abrikozen, fijngesneden

4 el granaatappelpitjes

1 tl komijn

1 tl kaneel

Voor de saus:

1 bakje verse munt

300 ml Griekse yoghurt

zout

peper

Kook de couscous volgens de aanwijzingen op de verpakking met het bouillonblokje. Meng alle ingrediënten door de gekookte couscous en laat afkoelen. Mix ondertussen de ingrediënten voor de muntsaus en meng deze door de salade. Lekker met verse geitenkaas.

Bereiden: 20 min. Kcal.: 258 p.p

Tussendoor: Pancettamozzarella spiesje

Verwarm de grill voor op 220 °C. Wikkel 3 plakjes pancetta zorgvuldig om 2 plakjes mozzarella. Leg de spiesjes op een met bakpapier beklede bakplaat en gril ze 6 minuten.

Bereiden: 5 min. Bakken: 6 min. Kcal: 132 p.p.

Beeld Sigurd Kranendonk

Donderdag: lekker luchtig-dag

Menu Ontbijt: 200 ml Griekse yoghurt met notenmix en 2 el granaatappelpitjes Tussendoor: 8 frambozen Lunch: luchtig brood met labneh Tussendoor: 4 gedroogde abrikozen Avondmaaltijd: broccolipuree met runderchipolata Tussendoor: 1 cracker (vezelrijk) met labneh

Lunch: luchtig brood met labneh

Voor 1 persoon

Benodigdheden

1 ei, gesplitst

1 el zuivelspread

zout

3 tl bakpoeder

scheutjes citroen

Voor de labneh

500 ml Griekse yoghurt

2 el pistachenoten

1 tl zout

3 takjes tijm, alleen de blaadjes

½ granaatappel, alleen de pitjes

1 el olijfolie

Maak een dag van tevoren hangop van de Griekse yoghurt. Bekleed een vergiet met een schone, natte en uitgewrongen theedoek en zet het in een schaal of pan. Doe de yoghurt in de theedoek, leg er een deksel op en zet in de koelkast. Na een nacht in de koelkast is de yoghurt uitgelekt. Wat in de theedoek zit, is hangop.

Verwarm de oven voor op 180 °C. Ontvet een kom met citroensap en klop hierin het eiwit stijf met een snufje zout. Meng de eidooier met de zuivelspread tot een gladde massa en voeg het bakpoeder toe. Spatel het eigeelmengsel voorzichtig door het geklopte eiwit, houd het luchtig. Bekleed een bakplaat met bakpapier en verdeel het eimengsel hierop in tweeën. Bak de ‘broodjes’ in circa 20 min. goudbruin. Maak nu de labneh. Rooster de pistachenoten op middelhoog vuur 3 min. in een droge koekenpan tot ze geuren en hak fijn. Schraap intussen de hangop uit de theedoek en roer het zout erdoor. Doe de hangop in een bord en bestrooi met de nootjes, granaatappelpitjes en tijm. Besprenkel met de olijfolie. Bewaar wat labneh voor de lunch van vrijdag.

Bereiden: 20 min. Kcal: 253 p.p.

Beeld Sigurd Kranendonk

Avondmaaltijd: Broccolipuree met runderchipolata

Voor 4 personen:

Benodigdheden:

4 runderchipolata (worstjes)

2 stronken broccoli in roosjes

2 preien, fijngesneden

peper

zout

Kook de broccoli in 10 min. gaar. Bak intussen de worstjes in 5 min. gaar. Bak daarna in dezelfde pan de prei 4 min. in een beetje olijfolie en bestrooi met peper en zout. Stamp de broccoli fijn, breng op smaak met peper en zout en mix de prei erdoor. Serveer met de worstjes en de pittige wittekoolsalade van woensdag.

Bereidingstijd: 20 min. Kcal.: 238 p.p.

Vrijdag: nog even volhouden-dag

Menu Ontbijt: 200 ml Griekse yoghurt met notenmix, appel en ½ tl kaneel Tussendoor: 4 gedroogde abrikozen Lunch: 2 crackers (vezelrijk) met labneh Tussendoor: 8 olijven met 1 rode puntpaprika in reepjes Avondmaaltijd: pizza met mozzarella en basilicum Tussendoor: 2 blokjes pure chocolade (85% cacao)

Avondmaaltijd: pizza met mozzarella en basilicum

Voor 4 personen

Benodigdheden:

½ bloemkool, in roosjes

2 blikken kikkererwten, uitgelekt en afgespoeld

1 ei

4 el boekweitmeel

2 el maizena

100 g geraspte kaas

peper

zout

Voor de topping:

200 g passata (gezeefde tomaten)

2 teentje knoflook, fijngesneden

200 g kastanjechampignons, in plakjes

1 blik artisjokharten, in kwarten

1 bakje verse basilicum

1 el kappertjes

8 plakjes serranoham

Verwarm de oven voor op 180 °C. Doe de bloemkool in de keukenmachine en pulseer tot ‘rijst’. Doe daarna de kikkererwten, het ei, boekweitmeel, maizena en de geraspte kaas in een keukenmachine en pulseer tot een homogene massa. Meng hier de bloemkoolrijst door en peper en zout naar smaak. Maak twee bollen van het deeg, leg ze op een met bakpapier beklede bakplaat en duw tot pizzabodems van 0,5 cm dik. De rand mag iets dikker blijven. Bak de bodems 20 min. in de oven, draai ze voorzichtig om en bak nog 20 min. zodat ze gelijkmatig garen. Haal uit de oven en laat afkoelen. Verhoog intussen de oventemperatuur naar 210 °C. Besmeer de afgekoelde bodems gelijkmatig met de passata en beleg met schijfjes knoflook, champignons en artisjokharten. Bak ze nog 15 min. Garneer voor het serveren met verse basilicum, kappertjes en ham.

Bereiden: 18 min. Bakken: 55 min. Kcal.: 322 p.p.

Beeld Sigurd Kranendonk

Zaterdag: smokkeldag

Menu Ontbijt: 2 sneetjes roggebrood, besmeerd met Griekse yoghurt en belegd met 4 plakjes kipfilet en 1 radijs in plakjes Tussendoor: 5 radijsjes Lunch: appeltje-eitje-salade Tussendoor: mangotartelette Avondmaaltijd: meergranen rijst met zeevruchten en mango Tussendoor: 8 gevulde cherrytomaatjes met zuivelspread en 1 handje macadamianoten

Lunch: appeltje-eitje-salade

Voor 1 persoon

Benodigdheden

2 eieren, hardgekookt

2 preien, fijngesneden

peper

zout

½ rode ui, gesnipperd

½ 2 radijsjes, in plakjes

½ komkommer, in spaghettislierten

1 zoete appel, in plakjes

1 el macadamianoten, gehakt

Voor de dressing

1 el mayonaise

1 el yoghurt

sap van ½ limoen

zout

Meng alle ingrediënten voor de salade. Klop de ingrediënten voor de dressing en verdeel deze over de salade. Bewaar de helft voor de lunch van zondag. Lekker met verse bieslook.

Bereiden: 8 min. Kcal.: 242 p.p.

Beeld Sigurd Kranendonk

Avondmaaltijd: Meergranenrijst met zeevruchten en mango

Voor 4 personen

Benodigdheden:

250 g meergranenrijst

200 ml kokosmelk

100 g gemengde zeevruchten

1 tl sambal oelek

1 teentje knoflook, in kleine stukjes

100 g sugar snaps

1 rode paprika, in reepjes

1 bosui, in ringetjes

½ rode peper

½ mango, in blokjes

1 el olijfolie

Breng de rijst, met 100 ml kokosmelk en wat water in een pan met deksel, aan de kook. Schep om en kook in 10 min. gaar. Meng de zeevruchten met de sambal. Verhit de olie in een wok en bak de zeevruchten met de knoflook 2 min. op hoog vuur. Haal ze uit de wok en bak in dezelfde pan de sugarsnaps 6 min. Voeg de paprika toe en bak 1 min. mee. Voeg de zeevruchten, rode peper, mango, bosui en overige kokosmelk toe en roerbak nog 1 min. Verdeel over de borden en serveer met meergranenrijst.

Bereiden: 17 min. Kcal.: 183 p.p

Zondag: luie zondag

Menu Ontbijt: 2 crackers (vezelrijk) met hummus Tussendoor: 5 radijsjes Lunch: appeltje-eitje-salade Tussendoor: mangotartelette en een kop verse gemberthee Avondmaaltijd: venkelschotel met kipdrumsticks Tussendoor: 3 rookvleesrolletjes met ricotta

Tussendoor: mango-tartelette

Voor 4 stuks

Benodigdheden:

100 g boekweitmeel

100 g havermeel

110 g boter

1 ei

1 zakje vanillesuiker

1 snufje zout

Voor de vulling:

1 mango

200 ml kwark

4 tartelettevormpjes

Verwarm de oven voor op 180 °C. Maak van de boter met het meel en de suiker een kruimelig deeg. Voeg het ei toe en kneed tot een mooie deegbal ontstaat. Wikkel deze in plasticfolie en laat minimaal 1 uur opstijven in de koelkast. Schil intussen de mango en snijd het vruchtvlees in dunne plakken. Rol het deeg uit tot 0,5 cm dik en steek er cirkels uit met de bodem van een tartelettevorm. Vet de vormpjes in, leg de rondjes deeg erin en duw de randjes iets omhoog. Prik elke bodem meerdere keren in met een vork en bak 17 min. in de oven. Laat ze afkoelen op een rooster. Mix de kwark luchtig met 2 plakjes mango en vul de taartjes ermee. Garneer met mangoplakjes.

Bereiden: 15 min. Bakken: 17 min. Kcal.: 283 p.p.

Beeld Sigurd Kranendonk

Avondmaaltijd: venkelschotel met kipdrumsticks

Voor 4 personen

Benodigdheden:

4 kipdrumsticks

2 tl cajunkruiden

2 venkelknollen

1 ei

2 el oregano

250 oregano

250 g ricotta

peper

zout

1 ui, gesnipperd

2 teentjes knoflook, uitgeperst

olijfolie

100 ml tomato frito

Verwarm de oven voor op 180 °C. Bestrooi de drumsticks met cajunkruiden, leg ze in een ovenschaal, zet deze in het midden van de oven en bak de drumsticks in 35 minuten gaar. Snijd intussen de onderkant van de venkel, haal de ‘rokken’ eraf en maak zo 8 bootjes. Kook deze in ruim water met zout in 6 min. gaar. Giet af en spoel af met koud water. Meng het ei met oregano en ricotta en breng op smaak met peper en zout. Vul hiermee de venkelbootjes en leg ze de laatste 10 minuten bij de drumsticks in de oven. Bak intussen de ui met de knoflook in wat olijfolie 2 min. op hoog vuur en voeg de tomato frito toe. Laat de saus op laag vuur 7 min. pruttelen en serveer bij de venkelschotel.

Bereiden: 20 min. Bakken: 35 min. Kcal.: 475 p.p.