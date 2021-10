Met een codewoord krijg je in Merels winkel gratis tampons: “Hier zou je je geen zorgen om moeten maken”

De tasjes met tampons en maandverband staan al klaar. De Dordtse Merel Boelie kocht voor 250 euro in en maakte er pakketjes van in een vrolijk panterprinttasje. Iedereen die wil, kan vanaf sinds maandag 11 oktober gratis een tasje komen ophalen in haar winkel Panterstore, op het hoekje van de Krommedijk en de Oranjestraat.

“Geen idee hoe hard het zal gaan. Ergens hoop ik dat ik binnen een week door die voorraad heen ben, dat ik gelijk al veel mensen kan helpen”, vertelt de 28-jarige ondernemer. Tegelijkertijd zou dat ook betekenen dat de nood hoog is. “Dan koop ik gewoon weer nieuwe spullen in.”

Zó normaal

Toen Boelie hoorde dat veel vrouwen en meisjes kampen met zogenoemde menstruatiearmoede, ging ze gelijk over tot actie. “Ik had er echt nog nooit bij stilgestaan. Voor mij is het zó normaal, ik denk er niet eens bij na. Het mag toch niet zo zijn dat je je geld moet tellen omdat je dochter ongesteld is. Over dit soort aankopen zou je je gewoon geen zorgen moeten maken.”

De Dordtse twijfelt er niet aan dat er in haar klantenkring mensen zijn voor wie dit een uitkomst is. Via haar winkel bereikt ze niet alleen mensen uit de regio, maar mensen in het hele land. Niet in de laatste plaats omdat ze een paar jaar terug één van de finalisten was van het tv-programma Utopia. “Mijn klanten komen echt overal vandaan, ook omdat ik kleding tot en met maat 52 verkoop. En via social media heb ik regelmatig contact met mensen waarvan ik weet dat ze het niet heel breed hebben.”

Kosten: zo’n 12 euro per maand

Als je alle kosten die een vrouw gemiddeld maakt in haar leven voor tampons, maandverband en inlegkruisjes bij elkaar optelt, kom je uit op bijna 6000 euro. Dat blijkt uit een enquête van onderzoeksbureau OnePoll, waarvoor zo’n 2000 vrouwen tussen de 18 en 55 jaar zijn ondervraagd.

Gemiddeld geven meisjes en vrouwen zo’n 12 euro per maand uit aan niet-herbruikbare menstruatieproducten. De menstruatiecup, een soort van flexibel bekertje dat het bloed opvangt en je na schoonmaak opnieuw kunt gebruiken, is hierin dus niet meegenomen.

Gratis bij scholen en sportclubs

Hoe groot het probleem precies is in Dordrecht en omstreken, is gissen. Maar dát het probleem er is, is duidelijk. Eerder vroegen GroenLinks en PvdA al aandacht voor menstruatiearmoede in Dordrecht. Wat die partijen betreft, ligt het materiaal gewoon gratis bij scholen, sportverenigingen en andere instellingen in de stad, voor iedereen die het nodig heeft. Ze deden onlangs al een grote donatie aan de jonge moederklas van het Da Vinci College.

Een paar kilometer noordelijker kunnen Rotterdamse meisjes met ouders met een laag inkomen menstruatieproducten aanschaffen met geld van de gemeente. Ze krijgen budget op de Rotterdampas en kunnen daarmee naar de Hema.

Rotterdam is één van de eerste gemeenten in Nederland die ervoor zorgt dat meisjes zich geen zorgen hoeven te maken over de kosten voor tampons en maandverband. In Den Haag en Amstelveen zijn soortgelijke proeven gestart. “Zo kan het ook, is een idee om te overwegen. Zou een eerste stap zijn”, zo riep Kitty Kruger (GroenLinks) de Dordtse wethouder Peter Heijkoop eerder al op.

Codewoord

Mensen die een pakketje bij Merel op willen komen halen, hoeven niet bang te zijn voor oordelende blikken. “Ze hoeven alleen maar het codewoord bij mij te laten vallen: stay wild. Dan weet ik genoeg. Het is al vervelend genoeg voor die mensen, als je dan ook nog in het bijzijn van andere klanten helemaal moet uitleggen waarvoor je komt, nee dat is niks.”

