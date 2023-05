Middelmatig vooruitzicht: dit is het weerbericht voor Bevrijdingsdag

De lente laat nog even op zich wachten: ook de eerste week van mei doet vooral aan de herfst denken. Er worden heel wat regenbuien en windvlagen voorspeld en dat geldt helaas ook voor Bevrijdingsdag.

Regen op Bevrijdingsdag

Aanstaande vrijdag, 5 mei, staat weer in het teken van bevrijding. Door heel het land vinden concerten, festivals en andere feestelijke gelegenheden plaats om die vrijheid te vieren. Waar feestvierders vorig jaar nog konden genieten van een zonnetje en een droge dag, is het dit jaar tijd om de regenjas uit de kast te trekken. Door het hele land worden door het KNMI namelijk buien verwacht.

De minimale temperatuur is 8 graden Celsius en dit kan oplopen tot 19 graden. Mits de zon zich laat zien, maar die kans is dus klein. Doordat er een matige wind voorspeld wordt, kan de gevoelstemperatuur bovendien lager zijn. Bleh!

Natste april sinds 1998

De voorspelling voor Bevrijdingsdag ligt in lijn met de afgelopen maand. Volgens Metronieuws was het namelijk de natste april sinds 1998. Gemiddeld viel er 80 millimeter regen, waarbij er in sommige plaatsen op één dag meer neerslag viel dan gemiddeld genomen in de hele maand april. Hoewel de voorspelling voor mei niet zo extreem is, wordt ook in deze maand veel regen en weinig zon verwacht.

Laat je je niet tegenhouden door een beetje regen? Met deze tips wordt buitenspelen met je (klein)kind nóg leuker:

Bron: KNMI, Metronieuws