Mieren bestrijden: met déze tips heb je nooit meer last van die kriebelige beestjes

Mieren bestrijden

Mieren zijn heel klein, maar kunnen in je huis of tuin toch heel wat teweegbrengen. Zo kunnen ze het isolatiemateriaal aantasten of je terras ontwrichten. Om dat te voorkomen, hebben we een paar tips om ze netjes buiten de deur te houden.

Is de plek van het mierennest onvindbaar? Kijk dan goed bij alle gaten en kieren en volg de mieren, om de het nest alsnog te vinden.

Om te voorkomen dat jouw huis aantrekkelijk wordt voor mieren, is het belangrijk om etensresten afgesloten te bewaren en afval direct weg te gooien. Verder kan het volgende helpen:

Tip 1: Koffiedik

Strooi op het mierenpad of bij de uitgang wat koffiedik (gewoon uit het filter) en na één à twee dagen zijn de mieren weg. Hierna kun je de rest gewoon opvegen.

Tip 2: Insectengaas

Met speciaal insectengaas kun je kieren en naden dichten, zodat er geen mieren doorheen kunnen, maar je huis wel goed ventileert.

Tip 3: Planten

Plaats in je tuin wat goudsbloemen, afrikaantjes, lavendel, boerenwormkruid of bieslook op de plaats waar de mieren voor overlast zorgen en de mieren maken liever een omweg. Ze hebben namelijk een hekel aan de geur van deze planten.

Tip 4: Komkommer of citroenschillen

Leg plakjes komkommer of wat citroenschillen neer op de plek waar de mieren zitten en ook dan zullen ze een omweg kiezen vanwege de geur.

Tip 5: Koper

Mieren durven niet over koper heen te lopen. Span een koperdraadje of leg koperen muntje bij de ingang waar de mieren je huis binnentreden.

Tip 6: Zout

Zout is niet de meest effectieve manier om mieren te bestrijden, maar het is wel iets dat meeste mensen in huis hebben en daarom handig kan zijn om bij problemen meteen actie te ondernemen. Los wat zout op in warm water en meng dit vervolgens met koud water. Besproei de plekken waar je de mieren in huis of in de tuin hebt gezien.

Tip 7: Stoepkrijt

Ja, het werkt echt! Mieren volgen een speciaal geurspoor en het stoepkrijt zorgt ervoor dat het geurspoor onderbroken wordt, waardoor ze in de war raken. Dat is dus echt handig, want een stoepkrijtje heb je misschien nog wel liggen of is zo gekocht.

Tip 8: Baking soda

Dit is absoluut geen diervriendelijke optie, maar zit je écht met je handen in het haar pak dan wat baking soda. Daarmee dood je de mieren zelf. Meng poedersuiker met baking soda en lok de mieren. De mieren kunnen het niet verteren en gaan er uiteindelijk van dood.

Et voilà, voorgoed verleden tijd met de mieren! Althans...

Tropische mieren

Tropische mieren krijg je helaas niet zelf weg. Daar moet je een professional voor inschakelen. Je herkent een zogenoemde faraomier aan de plek waar ze zich nestelen. Is dat in de buurt van de kachel, bij de schoorsteen, oven of radiator van de centrale verwarming? Dan kan het goed een tropische miersoort zijn. Neem hiervoor contact op met een bestrijder.

Heb je een mierenplaag (onder de tegels) in je tuin ? Met deze tips van Boer Tom ben je er zo vanaf:

Bron: Milieu Centraal