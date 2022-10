Minder douchen? Zó kom je toch fris voor de dag

Minder douchen is niet alleen goed voor de portemonnee, maar ook voor het milieu. Maar je loopt natuurlijk liever niet rond met een vette coupe. Om over vieze luchtjes nog maar niet te spreken...

Daarom: 6 tips die jou helpen om minder vaak te douchen en toch stralend voor de dag te komen.

1. Minder douchen? Wissel van shampoo

Wil je je haar zo min mogelijk wassen? Vermijd dan shampoo met termen als ‘glans’ en ‘voedend’. Van deze shampoos kan je haar namelijk snel vet worden.

Wat ook kan helpen is een zogenaamde purifying shampoo. Dit is shampoo die is gemaakt om overblijvend vet op je hoofdhuid te verwijderen. Breng de shampoo aan het begin van de week aan op je vochtige hoofdhuid, wacht 30 seconden en spoel het dan uit. Hierdoor blijft je haar iets langer fris.

Let op: volgens Healthline is niet alle purifying shampoo geschikt voor gekleurd haar en een gevoelige hoofdhuid.

2. Gebruik droogshampoo voor het slapen

Droogshampoo ken je misschien al wel. Het kan je kapsel redden als het er vet uitziet. Toch is er misschien iets wat je nog niet wist: droogshampoo werkt het allerbest als je het voor het slapen aanbrengt. Zo voorkom je namelijk het opbouwen van olie en vettigheid in plaats van deze vettigheid te moeten bestrijden die er al is.

3. Doe je haar net even anders

Na een paar dagen niet je haren te hebben gewassen, wordt het steeds lastiger om je haar los te dragen zonder dat het er vet uitziet. Dit geeft je een goed excuus om creatief te zijn met je haren. Om te beginnen kun je je scheiding verplaatsen. Als dit niet meer werkt is het goed om de vettigheid te verbergen in bijvoorbeeld een vlecht of een knot. Voor inspiratie kun je dit artikel van Libelle goed gebruiken.

4. Was deze plekken wél elke dag

Minder douchen kan prima, maar was wel iedere dag je oksels, billen en geslachtsdelen. Je wilt natuurlijk niet dat je onaangenaam gaat ruiken...

Houdt deze plekken dus dagelijks bij door er bijvoorbeeld met een washandje en zeep overheen te gaan.

5. Kies je kleding met zorg

Ook wat je draagt kan je helpen stinkende luchtjes te voorkomen. We beginnen met een logische tip: trek regelmatig iets schoons aan, om nare geuren te voorkomen.

Wat ook helpt: vermijd te strakke kleding. Zweetluchtjes trekken hier makkelijk in. Trek liever wat oversized blouses uit de kast.

Verder raadt HowStuffWorks aan om kleding te dragen van natuurlijk materiaal, omdat het minder geurtjes absorbeert dan synthetische kleding.

6. Eet wat je goed laat ruiken

Als laatste heeft niet alleen wat je draagt, maar ook wat je eet heeft een effect op hoe je ruikt. Zo blijkt uit een studie uit 2017 dat mensen die veel groente en fruit eten het allerlekkerst ruiken. Ook vet vlees, ei en soya bleken de lichaamsgeur positief te beïnvloeden. Een koolhydraatrijk dieet zorgt dan weer voor vervelende geurtjes.

Misschien is het dus tijd om dat sneetje brood in de ochtend te vervangen door een stukje fruit. Wel zo fris, niet?

Bron: WomensHealthMag, Healthline, Libelle Haar, Libelle Douchen, HowStuffWorks, De studie.