Mini-intelligentietest: wie deze 3 vragen goed beantwoordt, is slim

Met behulp van een intelligentietest kun je meten hoe slim iemand is. De volgende vragen zijn echte doordenkers. Kortom: het antwoord is niet zo makkelijk als je denkt. Zet ’m op!

Mini-intelligentietest

Deze intelligentietest heet de cognitieve reflectietest (CRT)en wordt ook wel ’s werelds kortste IQ-test genoemd. De test bestaat uit slechts drie vragen. Hoe sneller je in staat bent de vragen juist te beantwoorden, des te slimmer je bent.

Vraag 1

Een racket en een bal kosten samen € 1,10. Het racket kost een euro meer dan de bal. Hoeveel kost de bal?

Vraag 2

Als vijf machines in vijf minuten vijf apparaten produceren, hoe lang doen 100 machines er dan over om 100 apparaten te produceren?

Vraag 3

Een groot meer is volledig bedekt met waterlelies. De hoeveelheid waterlelies verdubbelt elke dag. Als het in totaal 48 dagen duurt voordat de waterlelies het hele meer bedekken, hoe lang duurt het dan voordat de helft van het meer bedekt is?

De antwoorden

En dan nu de verlossende antwoorden:

Antwoord op vraag 1

Grote kans dat je 10 cent denkt, maar dat klopt niet. Want dan zou het racket € 1,10 (€ 1,00 + € 0,10) kosten. Samen kom je dan op €1,20.

Het goede antwoord is 5 cent. Als de bal € 0,05 kost, dan kost het racket een euro meer (€ 1,05) en dus samen € 1,10 (€1,05 + €0,05). Snap je?

Antwoord op vraag 2

Vijf machines kunnen in vijf minuten vijf apparaten produceren. Dat betekent dat één machine vijf minuten nodig heeft om één apparaat te maken. Kortom: 100 machines hebben ook slechts vijf minuten nodig om 100 apparaten te produceren.

Antwoord op vraag 3

Als de hoeveelheid waterlelies dagelijks verdubbelt, dan was het een dag eerder dus de helft. Daarom is het antwoord: 47 dagen.

Score

En, had je het goed? Bij één goed antwoord ben je al intelligent. Twee antwoorden goed? Dan ben je lekker bezig, want je bent behoorlijk slim! Alledrie goed? Je bent een echte doordenker en dus hartstikke intelligent. Applaus!

Heb je er helaas geen één goed? Niet getreurd. Je bent op andere vlakken wél de beste. En nog even voor de duidelijkheid: de test meet niet hoe slim je bent, maar voornamelijk of je in staat bent om in te zien dat ogenschijnlijk simpele vragen helemaal niet zo simpel zijn. Het gaat om je cognitief vermogen om vragen te beoordelen.

Bron: SJMD, Freundin.de