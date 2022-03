De overgang van de koude winter naar de zonnige, bloeiende lente zorgt er vaak voor dat we zin hebben in veranderingen. Ook in onze garderobe.

Allrounder

De dikke, donkere truien maken plaats voor jurken en blouses in felle kleuren. Bovendien wagen we ons dit voorjaar aan de witte jeans. Op de catwalk en op Instagram zien we de witte jeans al vaak voorbijkomen. Het is een echte allrounder, want je kunt ‘m werkelijk met álles combineren.

Mocht je toch nog wat inspiratie nodig hebben. We geven je drie tips om je witte jeans hip en trendy te dragen:

1. Met pasteltinten

Voor een zomerse vibe combineer je de witte broek met lichte kleuren, zoals crème, beige of licht roze.

2. Zwart/wit

Kun je nog geen afscheid nemen van die heerlijke, zwarte truien? Geen probleem. Je kunt deze hippe broek ook gewoon met donkere kleuren combineren, kijk maar:

3. Strepen

Met deze combi kun je nóóit de plank misslaan.

Bron: Freundin.de