Moeilijke slapers opgelet: déze bodylotion zou je sneller naar dromenland kunnen sturen

Volgens slaapdokter Temitayo Oyegbile-Chidi kan deze bodylotion een echte ‘lifesaver’ zijn voor mensen met slaapproblemen. “Magnesiumbodylotion is geweldig voor je slaaproutine”, zo vertelt ze. “Het aanbrengen van een bodylotion op zich zelf kan er al voor zorgen dat je wat meer ontspant, maar magnesium kan er ook nog eens voor zorgen dat je spieren kalmeren en je lichaam sneller ontspant, waardoor je dus ook sneller in slaap valt.”

Betere nachtrust

“Als je merkt dat je spieren vaak erg gespannen zijn als je in bed ligt, dan is dit waarschijnlijk de reden dat je niet goed in slaap kunt vallen”, zo legt Temitayo uit. “Het is natuurlijk ook zo dat als je gestrest bent over dingen, je vaak gespannen bent in je rug, nek etc. Zelfs als het je dan lukt om uiteindelijk in slaap te vallen, is de kans groot dat je midden in de nacht wakker wordt doordat je spieren zo gespannen zijn. Dus als iets ervoor kan zorgen dat je spieren wat meer ontspannen, dan kan dat je nachtrust aanzienlijk verbeteren.”

Goed voor je huid

En magnesium doet niet alleen wonderen voor je nachtrust, het is ook nog eens goed voor je huid. Magnesium kan namelijk voorkomen dat je last krijgt van een droge, schilferige huid. Iets wat vaak voorkomt bij mensen die erg gestrest zijn. Kortom: het is het proberen waard!

Bron: Well and Good