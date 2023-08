Moeite met ontspannen? Dit is het meest relaxte liedje volgens de wetenschap

Onderzoekers van de Aukckland University of Technology in Nieuw-Zeeland lieten het nummer Bagels van popartiest Benee horen aan zo’n dertig jonge mensen, terwijl hun hersenactiviteit werd gemeten. Wat bleek? Angstige gevoelens werden minder.

Kleine break

Tijdens het luisteren van het nummer was er minder activiteit tussen de frontale en pariëtale kwabben te meten. Dat zijn de de gebieden in ons brein die oplichten wanneer we aan het werk zijn of stressgevoelens ervaren. Als er minder activiteit tussen de twee gebieden plaatsvindt, betekent dit dat het brein even een break neemt. Klinkt goed.

Onderzoek

Tijdens het onderzoek kregen de deelnemers zes nummers te horen, waaronder The Shape of You van Ed Sheeran en Weightless van Marconi Union. Laatstgenoemde staat bekend als werelds meest relaxte nummer. Tot nu, want het nummer Bagels liet angst vijf procent meer afnemen dan Weightless.

Dit vinden we fijn

Muziek die mensen over het algemeen als ontspannend ervaren, heeft verschillende kenmerken. Volgens de makers van het lied zijn bijvoorbeeld herhaling, een C-majeur en geen raspende geluiden of scherpe drums kenmerkend voor een relaxed nummer. Er zijn op dit moment veel onderzoeken gaande naar de relatie tussen muziek en angstgevoelens. Uit al het eerdere onderzoek dat al is gedaan kan men concluderen dat muziek wel degelijk angst- en stressgevoelens kan verlichten.

Op zoek naar een andere manier om te ontstressen? Kijk dan deze video:

Bron: The Sidney Morning Herald