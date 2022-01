Last van een winterdip door de korte dagen? Dit lekkere, zoete drankje is perfect voor tijdens een avondje op de bank, zeker als het buiten koud is of het de hele dag regent. We hebben een makkelijk recept voor je in de aanbieding om de Nutella latte thuis kunt maken. Deze heerlijke, goedgevulde koffie heb je zo gemaakt met maar een paar ingrediënten:

Ingrediënten

Eén shot espresso (30 milliliter)

150 milliliter warme melk

1 eetlepel Nutella

1 theelepel cacao

Optioneel: slagroom

Zo maak je de Nutella latte

Pak de mok en smeer met een lepel een dikke laag Nutella in de bodem van de mok. Uiteraard geldt hierbij: hoe dikker, hoe zoeter (en lekkerder). Dan kun je eventueel de melk opschuimen, zodat je een echte latte krijgt. Mocht je geen melkopschuimer hebben, kun je ook gewoon warme melk gebruiken. Schenk de (opgeschuimde) in de mok, zodat de chocoladepasta smelt. Zet 1 shot espresso en roer hier de cacao doorheen. Als laatste giet je de espresso in de mok en je bent klaar. Mocht je jezelf écht wat lekkers gunnen kun je nog een toef slagroom toevoegen!

Dit is niet de enige manier waarop je een Nutella Latte kunt maken, kijk zelf maar:

Bron: How sweets eat