Nachtje weg? Je kunt het paleis uit de serie ‘Die Kaiserin’ binnenkort via AirBnB boeken

In de serie kijk je je ogen uit: de mooiste paleizen, landhuizen en kastelen komen voorbij. Een van die mooie gebouwen is het Beierse paleis Weissenstein. In dat pareltje kun jij binnenkort ook overnachten.

Overnachten in het paleis uit ‘Die Kaiserin’

Het paleis staat in Beieren, in het zuiden van Duitsland, en stamt uit de 18e eeuw. In de serie is de filmlocatie de belangrijkste verblijfplaats van Sisi. Het wordt nu bewoond door de familie Schönborn. Wanneer je komt overnachten, huur je natuurlijk niet het héle paleis af, maar je krijgt wel een rondleiding door het gehele gebouw, waardoor je plekken te zien krijgt die normaal gesloten zijn voor publiek.

Boeken via AirBnB

Je kamer is een grand suite in de westelijke vleugel. Foto’s van de indrukwekkende kamer zie je hier. Een nachtje slapen kost je € 185. O ja, er zit nog wel een addertje onder het gras. Er kunnen slechts twee boekingen gedaan worden. Je moet er dus razendsnel bij zijn. Op 2 november vanaf 18:00 uur openen de digitale deuren. De twee beschikbare data zijn 19 juni en 20 juni 2023. Als deze twee data volgeboekt zijn, ben je helaas te laat. Snel zijn dus!

Bron: AirBnB