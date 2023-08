Natte boel: op deze Nederlandse plekken heb je het vaakst kans op regen

Volgens Weeronline.nl valt er in Nederland gemiddeld zo’n 847 mm per jaar, maar die regen is niet gelijk verdeeld over het land. Sommige gebieden krijgen met meer neerslag te maken dan andere-en daar zijn verschillende oorzaken voor.

De natste plekken van Nederland

De laatst bekende cijfers over de gemiddelde neerslag op Nederlandse plekken stamt uit 2020. Toen waren het vooral de Randstad en hoger gelegen gebieden zoals de Veluwe, de Hondsrug en de Vaalserberg waar meer regen dan gemiddeld viel.

Dat de Randstad natter is dan andere plekken, heeft te maken met de grote steden die er liggen. In grote steden is het vaak warmer dan in groene gebieden, en warme lucht bevat meestal meer vocht dan koele lucht. Hierdoor vindt er sneller een plensbui plaats in een stedelijk gebied.

In hoger gelegen gebieden is een andere boosdoener de oorzaak. “Hier valt meer neerslag doordat de lucht die tegen de heuvels aanwaait op moet stijgen. Hierbij koelt de lucht af, ontstaan er waterdruppeltjes uit de waterdamp en vormen er (buien)wolken,” aldus de experts van Weeronline.

Veel regen in kustgebieden

Nog een gebied waar meer regen dan gemiddeld valt, is de kust. Vooral in Noord- en Zuid-Hollandse kustgebieden is dat te zien aan de gemiddelde neerslag per jaar. Boven zee hangen vaak veel neerslaggebieden. Komen deze aan land, dan krijgen ze geen vochtige lucht vanaf zee meer en begint het te regenen. Tel daar bij op dat een groot deel van het Noord- en Zuid-Hollandse kustgebied dichtbij een grote stad ligt, en je snapt waarom hier meer neerslag valt dan in de rest van Nederland.

Bron: Weeronline.nl