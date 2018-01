Déze bekende Nederlandse winkelketen sluit per direct z’n deuren

De winkelketen Kijkshop vraagt een faillissement aan. Dit betekent dat zo’n 400 medewerkers hun baan verliezen.



De Nederlandse keten Kijkshop heeft nog 70 winkels, deze gaan allemaal dicht. De Zweedse investeerdersgroep achter de winkelketen laat weten dat pogingen om de keten online succesvol te maken helaas zijn mislukt.

Opgericht

Kijkshop werd al in 1973 opgericht – en was destijds zeer vernieuwend. Dat producten in glazen vitrines werden uitgestald, waarbij klanten productnummers op een formulier konden schrijven en inleveren aan de balie, was nieuw. Het voordeel van dit concept? De keten had weinig medewerkers nodig.