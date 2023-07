Nestklevers: zóveel 30- tot 40-jarigen wonen nog bij hun ouders thuis

Ja, er wonen meer 30-plussers bij hun ouder(s) dan je waarschijnlijk denkt. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Een paar in elke straat

In Nederland wonen 2.289.762 mensen van 30 tot 40 jaar. Daarvan wonen er 112.129 thuis bij papa en mama. Dat is zo’n 5%.

Dat betekent dat één op de twintig volwassen mannen en vrouwen in de leeftijd 30-39 jaar nog (of weer) bij zijn vader en/of moeder woont. In bijna elke Nederlandse straat is er dus wel een volwassene die elke avond bij zijn ouder(s) eet én slaapt.

Voornamelijk mannen die thuis blijven wonen

Het zijn voornamelijk mannen die maar niet uitvliegen. Van de 112.129 thuiswoners is 80.253 man, dat is maar liefst 72%. Naar de reden daarvan kunnen we alleen maar gissen.

Krappe woningmarkt

Veel jongeren, jongvolwassenen én volwassenen stellen het zelfstandig wonen steeds langer uit. Ze worden ook wel ‘nestklevers’ genoemd. De exacte reden waarom zij niet uit huis gaan, is onbekend. Soms is het uitstelgedrag, al kan het tegenwoordig ook met de woningmarkt te maken hebben. Het wordt voor iedereen steeds moeilijker om een huis te bemachtigen.

Vooral jongvolwassenen blijken last te hebben van de krappe woningmarkt. Helemaal nu de jubelton langzaam wordt afgeschaft. Het aantal 25-plussers dat onder één dak woont met zijn of haar ouder(s) steeg dit jaar met 5%.

Nestklevers en boomerangjongeren

Wist je dat bijna één op de vier jongeren binnen vijf jaar (tijdelijk) weer terug is bij zijn of haar ouders? Baan kwijt, relatie uit, ziek, geen woning meer: hun terugkeer naar het ouderlijk huis kan verschillende redenen hebben.

Zit je als ouder wel te wachten op een zogeheten boomerangjongere? Anneke: “Ik wil mijn zoon niet afwijzen, hem het gevoel geven dat hij te veel is.”

De cijfers van het CBS m.b.t. thuiswonende jongeren en volwassenen:

Totaal aantal inwoners met de leeftijd 30 tot 40 jaar volgens het CBS. Beeld CBS

Thuiswonenden tussen 30 en 40 jaar volgens het CBS. Beeld CBS

Bron: CBS