Net zo gelukkig worden als de Finnen? Finland geeft gratis tripjes weg om je te leren hoe dat moet

Alle Noordelijke landen - inclusief Nederland! - scoren hoog op het gebied van geluk, maar Finland is volgens onderzoek van de UN opnieuw het gelukkigste land ter wereld.

Finland Denemarken Zwitserland Ijsland Nederland Noorwegen Zweden Luxemburg Nieuw-Zeeland Oostenrijk

Win: masterclass in Finland

Benieuwd hoe het is om in het gelukkigste land ter wereld te leven? Dat kun je zelf ervaren. Finland biedt tien mensen een vierdaagse masterclass geluk aan van 12 tot 15 juni om te leren hoe je zelf net zo gelukkig kunt zijn als de mensen in Finland. Het hele verblijf is gratis, maar met je deelname geef je wel toestemming om gevolgd te worden door een filmploeg tijdens de trip.

Vind de Fin in jou

Het programma heeft de ‘Vind de Fin in jou’ en wordt gehouden in een luxe resort in Kuru, in een gebied met meren in Finland. Kandidaten krijgen de kans om kennis te maken met de prachtige natuur van het gebied en te genieten van het eten, de muziek en nog veel meer. Iedere winnaar verblijft in een privévilla met privésauna en -spa omringt door dennenbomen en met een indrukwekkend uitzicht. De prachtige natuur is een van de redenen waarom Finnen zeggen zo gelukkig te zijn, dus dat is een belangrijk onderdeel van de masterclass.

Aanmelden

Meedoen? Om kans te maken op deze waanzinnige prijs moet je een formulier invullen op de website van Visit Finland. Daarnaast moet je ook meedoen aan een social media challenge. Dat betekent: je moet op Instagram of TikTok een filmpje publiceren - met de hashtags #FindYourInnerFinn en #VisitFinland - waarin je uitlegt waarom jij deze masterclass moet winnen en waarom jij denkt dat je stiekem ook een Fin bent. Er zijn nog wat extra eisen voor het verblijf in het gelukkigste land ter wereld: de winnaar moet ook 18 jaar of ouder zijn, vloeiend Engels spreken, extravert en ruimdenkend zijn, niet het gezicht zijn van een merk en daarnaast comfortabel voor de camera zijn. Nog steeds gemotiveerd? Aanmelden kan tot 2 april 2023.

