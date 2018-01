Deze Netflix-hack is briljant (en maakt je favoriete series kijken nóg leuker)

Netflix: wie is er niet verslaafd aan? Na een drukke dag ploffen wij het allerliefst op de bank met onze favoriete serie. En in het weekend… Kijken we dolgraag een stuk of vijf afleveringen achter elkaar.

Wij zeggen: geen leven zonder Netflix, maar het kan altijd nóg beter. De volgende Netflix-hack maakt het kijken van je favoriete series en films nog simpeler en leuker. Let op:

Kies je mood

Heb je eindelijk tijd om te ontspannen met een fijne film of serie, kun je niets vinden waar je blij van wordt. Na eindeloos scrollen ben je er klaar mee en besluit je toch maar wat te zappen op TV. Herkenbaar? Maak verschillende accounts aan voor je verschillende moods. In plaats van accounts voor verschillende familieleden (waar dit concept oorspronkelijk voor bedacht is), maak je per mood een account aan. Eentje voor een blije bui, een voor een verdrietige, dromerige, emotionele, etc. En verzamelen maar, die favorieten.

De bedenker van deze slimme ‘hack’ is twitteraar Mike. Mike, dankjewel! Jij maakt onze oh-zo geliefde Netflix avonden een stuk makkelijker.

Bron: Marieclaire.nl. Beeld: iStock