Niet alleen haren, maar ook déze dingen kunnen je doucheputje verstoppen

Het is natuurlijk heerlijk om jezelf lekker te verzorgen onder de douche, maar je doucheputje vindt al die producten iets minder leuk. Kijk vooral uit met de volgende producten.

Lotions en crèmes

Als jij je in de douche het liefst helemaal volsmeert met lotions en crèmes, dan is de kans groot dat je doucheputje daar uiteindelijk verstopt van raakt. Deze producten zitten vaak vol oliën of kleurstoffen, die de neiging hebben vast te blijven zitten in de afvoer. Kokosolie gebruiken als conditioner of het scheren van je benen is een echte no-go voor je doucheputje: deze olie stolt bij lagere temperaturen en wordt pas weer vloeibaar als er heet water langs stroomt. Dat hoopt zich dus makkelijk op.

Maskers en scrubs

Maskers en scrubs zijn heerlijk voor je huid, maar voor je afvoer wat minder. Deze producten bevatten vaak grotere deeltjes die niet zo makkelijk oplosbaar zijn. Ook bevatten ze soms suiker, dat heel erg blijft plakken. Hierdoor kunnen je leidingen op den duur verstopt raken. Als je deze producten toch graag wil gebruiken, dan kun je het beste een gaasdoek over het afvoerputje leggen, zodat de grotere deeltjes niet in je putje verdwijnen.

Bruisballen

Als je een douche hebt mét bad, dan gebruik je misschien ook weleens bruisballen. Hartstikke lekker, zo’n bruisbal, maar er zitten wel heel veel ingrediënten in die niet oplosbaar zijn in water. Denk bijvoorbeeld aan glitters, bloemen, granen of cacaoboter. Ook deze ingrediënten kunnen je doucheputje flink verstoppen. Als je dus een fan bent van bruisballen, dan kun je deze beter gebruiken in bijvoorbeeld een waszakje waar alle grote losse stukjes in achterblijven.

