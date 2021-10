Niets om je voor te schamen: dit zijn de voordelen van praten tegen je huisdier

Of het nu een hond of een schildpad is, het is fijn om af en toe even een gesprekje met ze te voeren. En uit onderzoek blijkt dit ook nog eens heel goed te zijn voor je geestelijke gezondheid.

Gezondheidsproblemen

De studie is uitgevoerd in samenwerking met Mars Petcare en het Human Animal Bond Research Institute. Aan dit onderzoek deden 2.036 mensen mee, maar liefst 1.469 waren eigenaar van een gezelschapsdier. Onderzoekers ontdekten dat het bezit van en het praten met een huisdier kunnen helpen verschillende gezondheidsproblemen te bestrijden.

Geen oordeel

“Als het gaat over eenzaamheid hebben we figuren nodig waaraan we aan gehecht zijn. Huisdieren voldoen aan die behoefte. Dit komt onder andere doordat ze geen oordeel vellen en je ze kunt vertrouwen”, legt hoofdonderzoeker Nancy Gee uit. Praten met je huisdier is daarom erg goed voor je. Je weet dat het dier niks terug zegt en dat maakt het zo fijn om tegen Fikkie of Tijgertje te praten. “Je hoeft je dan nergens zorgen over te maken.”

Menselijke interactie

Maar dat is niet het enige voordeel van het bezitten van een huisdier. Meer dan de helft van de respondenten zegt dat hun huisdier hen helpt contact te maken met andere mensen. Ook voelt 51% van de deelnemers met een huisdier dat ze zich minder verlegen voelen hierdoor. Het bezit van een huisdier verhoogt dan ook de menselijke interactie. Je voelt je minder eenzaam door je hond, kat of cavia. Tegelijkertijd durf je dankzij je huisdier ook eerder op andere mensen af te stappen.

Het is dus eigenlijk een win-winsituatie. Dus wat houdt je nog tegen? Ga lekker kletsen met je hond, cavia of goudvis. Daar word je vanzelf vrolijk van!

Nieuw speeltje voor je hond? Dan hoef je echt niet altijd diep in de buidel te tasten bij een dierenwinkel. Je kunt namelijk ook zelf aan de slag gaan. Hoe? Dat zie je in onderstaande video.

Bron: USA Today.