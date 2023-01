Nieuw jaar, nieuw begin: déze sterrenbeelden gaan in januari de liefde vinden

En het zou zomaar kunnen dat jouw sterrenbeeld hier ook tussen staat.

Steenbok

Ze zeggen weleens dat je niet gelukkig met een ander kunt worden als je zelf niet gelukkig bent. En laat dat nou nét iets zijn waar de Steenbok de afgelopen maanden aan heeft gewerkt. Voor dit sterrenbeeld stond het einde van 2022 in het teken van werken aan hun eigenwaarde en geluk. Hierdoor beginnen ze het nieuwe jaar een stuk zelfverzekerder en gelukkiger en dat trekt natuurlijk weer mensen aan. Ze maken flinke indruk op meerdere mensen en hebben dan ook aan aanbidders geen gebrek. Er zal echter één persoon in het bijzonder zijn met wie de vonk zal overslaan.

Stier

Voor dit sterrenbeeld was 2022 niet het allerleukste jaar: er waren ruzies met dierbaren en jaloezie kwam meerdere keren aan bod. Gelukkig betekent dit nieuwe jaar ook een nieuwe start. Stieren hakken belangrijke knopen door en gaan bepaalde aspecten in hun leven anders aanpakken. Dit zorgt ook weer voor nieuwe kansen en dan met name op het gebied van de liefde. Er komt deze maand een belangrijk persoon hun leven binnenwandelen en vanaf dat moment weet de Stier één ding zeker: er bestaat zoiets als liefde op het eerste gezicht. Geniet er maar van Stier, want dit gaat jouw maand worden!

Vissen

Voor Vissen is 2022 nogal chaotisch geëindigd: de afgelopen weken stonden in het teken van onzekerheid en de emoties vlogen in het rond. Gelukkig begint het nieuwe jaar een stuk beter: er komt eindelijk wat rust in het leven van de Vissen en daardoor kan de focus op liefde en romantiek liggen. Het sterrenbeeld realiseert zich dat zijn of haar liefdesleven allesbehalve hopeloos is en dat er erg veel kansen op dit gebied zijn. Ga er deze maand lekker op uit en de kans is groot dat je een nieuwe partner tegen het lijf loopt.

Bron: Freundin