Nieuw kapsel? ‘Short choppy hair’ is populair op Pinterest

De ‘choppy’ haarstijl is momenteel populair op Pinterest. Er wordt veel op deze term gezocht en er is ook veel inspiratie te vinden. Op zoek naar een nieuw kort kapsel? Wie weet is deze korte haarstijl ook wel iets voor jou.

Speels kort kapsel

De basis van een ‘choppy kapsel’ kan een bob of een pixie-kapsel zijn, maar deze wordt dan net even anders afgewerkt. Het resultaat: een levendig kapsel met meerdere laagjes. Daardoor zit er veel beweging in het kapsel want het wat speelser maakt dan de klassieke korte kapsels. Perfect voor het voorjaar.

Bron: Pinterest