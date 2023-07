Nieuw onderzoek wijst eindelijk uit: is witte kleding echt koeler bij warmte?

Het blijkt dus helemaal niet uit te maken of iemand witte of zwarte kleding draagt. Hoogleraar inspanningsfysiologie Maria Hopman onderzocht dit met een team wetenschappers tijdens de Vierdaagse. Ze liet een vaste, gemiddelde groep mannelijke en vrouwelijke wandeltocht-deelnemers afwisselend in een wit en zwart T-shirt lopen.

Kleur kleding maakt niet uit bij hitte

De onderzoekers gaven de deelnemers voor ze ’s ochtends aan hun tocht begonnen een temperatuurpil. Daarmee werd de hele dag de lichaamstemperatuur gemeten. Op hun rug en bovenarm kregen de wandelaars ook nog een button geplakt met een sensor die gedurende de dag de huidtemperatuur bijhield.

De conclusie was dat de kleur kleding die je draagt niet uitmaakt bij hitte.

Eerste keer onderzocht

Omdat deze meettechnieken nog niet zo lang bestaan, is volgens Hopman nooit eerder onderzocht welke kleding je het beste bij warm weer kunt dragen. “Mede omdat het steeds vaker heet weer is, vinden wij het belangrijk dat nu wetenschappelijk is vastgesteld dat de kleur van kleding op zo’n moment niet uitmaakt. Zo kunnen we mensen nog beter advies geven.”

Extreme temperaturen

Hopman kwam vorig jaar tijdens de Vierdaagse op het idee voor het onderzoek. Er werd toen een dag afgelast vanwege de extreme temperatuur. “We kregen toen heel veel vragen over welke kleding je het beste kunt dragen. Iedereen dacht wit. Maar woestijnvolkeren dragen bijvoorbeeld bijna altijd zwart.”

Het was tijdens deze editie van de Vierdaagse wel minder warm. Geen enkele dag was het tropisch. Daarom gaan Hopman en haar team het onderzoek herhalen tijdens een komende editie met temperaturen boven de dertig graden.

Bron: Dagblad 010