In 29,5 dagen draait de maan om de aarde. Dat noemen we de cyclus van de maan. Die cyclus is op te delen in verschillende fases.

Nieuwe maan: de eerste fase, waarin de maan voor ons niet zichtbaar is.

Wassende maan : de periode waarin we steeds meer van de maan te zien krijgen na een nieuwe maan.

Eerste kwartier: op dit moment wordt precies de helft van de maan door de zon beschenen terwijl het gedeelte van het maanoppervlak dat wordt verlicht, nog steeds toeneemt.

Wassende maan: als de maan meer dan halfvol is en het verlichte oppervlak nog steeds toeneemt.

Volle maan: de maan is voor ons in z’n geheel te zien, doordat de complete naar de aarde gekeerde zijde van de maan door de zon wordt beschenen.

Afnemende maan: het door de zon beschenen oppervlak neemt af.

Laatste kwartier: precies de helft van het maanoppervlak is door de zon beschenen, terwijl het verlichte gedeelte afneemt.

Afnemende maan: minder dan de helft van het maanoppervlak wordt beschenen.

Nieuwe maan: waarom onzichtbaar?

Eens in de 29,5 dagen hebben we dus te maken met een nieuwe maan, aan het begin van iedere cyclus. Hoe het komt dat de nieuwe maan niet te zien is vanaf de aarde? De zon en de maan hebben op dat moment precies dezelfde positie ten opzichte van de aarde. De maan staat tussen de zon en de aarde in en al het zonlicht valt op de maankant die van de aarde afstaat.

Wanneer is het nieuwe maan in 2022?

2 januari

1 februari

2 maart

1 april

30 april

30 mei

29 juni

28 juli

27 augustus

25 september

25 oktober

23 november

23 december

De effecten van de nieuwe maan

In de astrologie staat de nieuwe maan voor een nieuwe start, het is immers het begin van de cyclus. Als jij optimaal gebruik wil maken van de krachten van de nieuwe maan, is het goed om dit moment als een nieuw begin te behandelen. Dat kun je natuurlijk op allerlei verschillende manieren doen. Misschien wil je aan nieuwe levensdoelen gaan werken, een carrièreswitch maken of verhuizen. Maar je kunt ook kleiner denken - je kunt immers niet iedere maand je leven omgooien - en bijvoorbeeld een grote schoonmaak houden of een cursus doen. Begin met iets nieuws!

Hooggevoeligheid

Ze zeggen dat hooggevoelige mensen de energiewisselingen, die horen bij de verschillende fases van de maan, extra goed aanvoelen. Als je hooggevoelig bent, is de nieuwe maan een mooi moment om naar binnen te keren. De nieuwe maan is de uitgelezen periode om na te gaan of je op alle fronten in je leven nog gelukkig bent. Zo niet? Dan is dit het moment waarop je intuïtieve antwoorden, nieuwe kansen en mogelijkheden kunt ontvangen. Wanneer je onrustig wordt van de energiewisselingen, neem je dan voor om zoveel mogelijk mee te bewegen met de energieën, en de krachten van de maan optimaal te benutten.

Slecht slapen en duizeligheid

De maan kan effect hebben op je nachtrust. Vooral tijdens en twee dagen voor en na de volle maan, slapen veel mensen slecht. Dit komt omdat de maan dan dichter bij de aarde staat. Maar ook tijdens de nieuwe maan kun je slecht slapen. De verandering in energie kan flink wat met je doen, ook lichamelijk. Daarnaast stoomt de nieuwe maan, zoals we al beschreven, je klaar voor een nieuwe start. Het kan zijn dat je hoofd vol nieuwe plannen zit, waardoor je onrustig wordt. Wisselende emoties, duizeligheid en hoofdpijn kunnen het gevolg zijn. Slaapmeditatie kan hierbij helpen.

Bron: Happinez, National Geographic, Weerplaza