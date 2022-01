Eet dit bijgerecht bij een grote, hartverwarmende kom Japanse maaltijdsoep met noedels (ramen).

Voor 4 personen: • 1,6 l dashibouillon (zie recept hieronder)

• 2 el verse rettich, geraspt

• 6 el Japanse sojasaus

• Udonnoedels

• 4 bosuitjes, fijngesneden.



Dashibouillon (2 l):

• 30 g kombu

• 20 g bonitovlokken (katsuobushi)

• 10 gedroogde shiitakes

• Handje gedroogde visjes (optioneel)

Garnalentempura:

• tempurabeslag (zie recept hieronder)

• 8 grote, verse, roze garnalen

• 2 l frituurolie Bereiden: 20 min. Kcal.: 409 p.p.

Breng een grote pan water met zout aan de kook voor de noedels. Vul 4 kommen met heet water zodat ze warm worden. Warm de bouillon (zie recept hieronder) op in een aparte pan. Verhit in een andere pan de olie tot 180 °C. Knip de schaal van de garnalen open zodat het vlees gemakkelijk loskomt na het frituren. Als de schaal van de garnalen te hard is, is pellen ook een optie, maar laat de staart zitten. Maak het tempurabeslag (zie recept hieronder). Doop de garnalen in het beslag en frituur ze in 1 min. krokant. Giet het hete water uit de kommen, en vul ze met de bouillon, rettich en sojasaus. Kook de noedels circa 2 min., giet ze af en schep ze in de bouillon. Garneer met bosui en gefrituurde garnalen.

Dashibouillon

Meng alle ingrediënten in een grote kom, dek af met huishoudfolie of een deksel en laat 3-12 uur staan op kamertemperatuur. Hoe langer, hoe meer smaak (als de bouillon 12 uur heeft gestaan, moet hij mogelijk wat worden verdund met water). Maar na 3 uur is hij ook goed te gebruiken. Verwarm de bouillon tot ongeveer 80 °C, niet laten koken, dan gaat een deel van het aroma en de smaak verloren. Neem de pan van het vuur en laat 5 min. staan. Breng de bouillon bij het serveren op smaak met zout of tare (Japanse saus) naar keuze.

Bereidingstijd: 10 min. + 3-12 uur trekken. Kcal.: 16 per kom

Tempurabeslag

Roer een glad beslag van 120 g bloem, 80 g maïzena, 1 eidooier en 300 ml ijskoud bruisend mineraalwater. Klop niet te hard, dan wordt het beslag taai door de gluten.

Tekst en receptuur: Tove Nilson | Fotografie: Roland Persson en Jonas Cramby