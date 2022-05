Nog maar twee nachtjes en dan gaat hét feest van start: Libelle Zomerweek

We vieren dit jaar extra groot feest, want Libelle Zomerweek bestaat 25 jaar. Hét feest voor vriendinnen vindt plaats van 19 tot en met 25 mei op een nieuwe locatie: bij de Expo Haarlemmermeer.

Dít kun je allemaal doen

Er is van alles te doen: van creatieve workshops zoals tangle-tekenen, handletteren en knutselen met droogbloemen, maar ook gezond egoïsme en stijladvies. Handig: je kunt je nú al opgeven. Je vindt een overzicht van de workshops per dag hier. Daarnaast is er woon- en tuininspiratie en kun je je laten adviseren over de kleuren die bij jou passen. Er zijn genoeg leuke kraampjes waar je een leuke nieuwe outfit kunt scoren en de Libelle-redactie en -columnisten zijn aanwezig om een praatje mee te maken.

Swingen en springen

Maar we gaan natuurlijk ook groots feest vieren: zo komen er spetterende artiesten optreden, zoals Nielson en Emma Heesters en kun je te gekke modeshows bijwonen op het grote podium. Er zijn ook plekken waar je de hele dag terecht kunt voor de aanschaf van een hapje en een drankje.

Koop nú nog snel je kaartje

Heb je nog geen kaartje, dan is nú het moment om er een te kopen. Over twee nachtjes gaat het al van start: donderdag 19 mei beginnen we en het feest gaat door t/m woensdag 25 mei. Je kunt nú nog je kaartje kopen met korting en kom je graag met de trein, dan hebben we de ideale combi-deal voor je. Je kunt je kaartjes hiér bestellen.