Je hebt vast al weleens gehoord dat tennisballen goed van pas komen als je een donsjas wilt wassen. Wanneer je een stuk of vijf tennisballen in je wasmachine stopt bij de jas, dan werken deze als een soort mattenklopper die het dons losklopt. Ideaal, toch? En daar blijft het niet bij, want tennisballen kunnen ook heel goed van pas komen als je een hekel hebt aan strijken.

Strijken? Welnee, gebruik tennisballen tegen de kreukels

Als je namelijk tennisballen in je droger gooit, blijft alles wat er in zit circuleren, zodat er geen kreukels kunnen ontstaan. Ideaal dus als je bijvoorbeeld lakens en T-shirts hebt die je graag kreukvrij uit de wasmachine wilt halen. Let er wel op dat je alles meteen na de wasbeurt eruit haalt. Als de cyclus is voltooid, ontstaan er namelijk weer kreukels als de stof afkoelt en in de wasmachine blijft liggen. Haal het er dus direct uit en vouw het op zodat het mooi glad blijft.

Iets wat je ook niet mag vergeten, is je wasmachine af en toe schoon te maken. In deze video leggen we je uit hoe je dit het best kunt doen.

Bron: Lifehacks