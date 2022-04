Noortje (44): “Kom maar door met die nieuwe haarkleur!”

Inge van der Plas (53) is eigenaar van Rob Peetoom Hair + Beauty Haarlem en heeft haar eigen wenkbrauwmerk : ‘INGEbrows’. Vol passie geeft ze mensen een boost en vooral een eigen personality.

Inge over Noortje

“Noortje heeft een leuke, pittige uitstraling, waardoor ik meteen een pony voor me zag. Conform haar wens, waar ik het helemaal mee eens ben, geef ik haar een blond kleurtje. Omdat Noortjes haar te veel in lagen is geknipt, wat overigens best grappig stond, had het weinig volume. Ik heb het korter geknipt en zonder lagen, waardoor het voller lijkt. Om gekleurd haar goed te beschermen en verzorgen, adviseer ik de ABC-lijn van Redken. Deze producten voorkomen dat geblondeerd haar afbreekt en zorgen dat het er gezond en glanzend blijft uitzien.”