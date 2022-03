Nu kweken, deze zomer eten: déze groente kun je nu zaaien

Inmiddels is de lente een feit en kunnen we gaan zaaien en kweken. En wie nu kweekt, kan heerlijk genieten van eigen groente in de zomer. En wat is er nou leuker dan je eigen voedsel steeds een beetje zien groeien?

Welke groente kun je al voorzaaien?

Het is nu de tijd van het jaar om te beginnen met voorzaaien: oftewel de eerste groente en kruiden kweken in de vensterbank. Je kunt groente, zoals tomaat, paprika, pepers, prei, peterselie, broccoli, aardbei en komkommer, voorkweken in een kleine kas of in potjes. Goed om te weten als je geen grote tuin hebt, maar wel een balkonnetje: tomaat, paprika, peterselie en pepers worden uiteindelijk geen enorme plant.

Welke groente kun je al in de moestuin planten?

Het is nog wat vroeg, maar je kunt al langzaamaan beginnen met zaaien in de moestuin. Groente zoals spinazie, tuinkers, wortelen, radijs, spruitjes, ui, rode kool, maïs, wortelen en doperwten kunnen in principe al de grond in. Maar check wel even of het stukje grond in kwestie al warm genoeg is, minstens twaalf graden.

Kweektip

Kun je niet wachten om buiten te zaaien maar is de grond toch nog wat koud? Je kunt het iets laten opwarmen door het af te dekken met een stuk doorzichtig plastic. Laat het plastic tien dagen op de grond liggen. Wanneer de grond opgewarmd is kun je beginnen met zaaien.

Bron: tuinen.nl