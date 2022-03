Gemiddeld zaten Nederlanders maar liefst 3 uur en 20 minuten voor de tv in 2021. Maar bij de groep van 50- tot 64-jarigen was dit nog een stuk erger: zij keken maar liefst 4 uur en 24 minuten per dag tv. Oeps!

Vijftigplussers 4,5 uur per dag voor de buis

Dat blijkt uit het jaarrapport van Screenforce, een tv-marketingorganisatie. Daaruit blijkt ook dat we het liefst kijken naar non-fictieprogramma's. Denk aan hulp-, woon- en reisprogramma's. Ook nieuws- en actualiteitenprogramma's scoorden hoog.

Minder live, meer on demand

We kijken minder live tv per dag dan voorgaande jaren, dat doen we zo'n 128 minuten. Wel kijken we steeds vaker programma's terug. Naar streamingdiensten als Netflix en Videoland kijken we gemiddeld 46 minuten per dag.

Minder dan in 2020

Gek genoeg keken we in 2021 minder televisie dan het jaar ervoor. In 2020 steeg de kijktijd ontzettend hard door de coronacrisis. Wel zitten we met 200 minuten nog fors meer voor de buis dan in 2019, toen keken we gemiddeld 190 minuten per dag tv.

Dit is waarom koningin Maxima vroeger geen televisie keek

Bron: AD