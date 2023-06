Oeps! Deze dingen vergeten we het vaakst op vakantie

Je hebt de deur nog niet achter je ingetrokken of de inpakstress laat je steeds nog niet los. Allerlei ‘broodnodige’ vakantiespullen schieten door je hoofd. Let bij het inpakken voortaan in ieder geval op de volgende acht dingen. Volgens ANWB zijn dit namelijk de items die we het vaakst vergeten.

1. Tandenborstel

Je tandenborstel pak je vaak als laatste in, omdat je de ochtend of avond van vertrek nog even je tanden wil poetsen. En dat is dan precies de reden dat dit item bovenaan de lijst van vaakst vergeten vakantiespullen staat. Tip: als je geen elektrisch exemplaar gebruikt, koop je gewoon een extra tandenborstel, die je ver voor vertrek al in de koffer stopt. Geregeld!

2. Oplader

Ook de oplader staat bovenaan het lijstje van vaakst vergeten spullen. Dat kan die zijn van je telefoon, tablet, e-reader, fotocamera. Omdat opladers moeilijk vervangbaar kunnen zijn (of duur!), is het flink balen als je er één (of meerdere, horror!) vergeet. Stop ze daarom voortaan als allereerste in je koffer of handbagage. Scheelt een heleboel. Of koop er een extra, zodat je altijd een reserve-exemplaar hebt.

3. Paspoort

Hét item dat je absoluut niet mag vergeten als je op vakantie gaat: je paspoort. Het is het allerbelangrijkst en toch ben je niet de eerste die compleet gestrest door het vliegveld of treinstation rent, omdat je paspoort nog thuis ligt, ergens veilig opgeborgen in een lade. Wen je daarom aan om altijd een driedubbele paspoortcheck te doen voor je vertrekt. Klinkt overdreven, maar jij (en je reisgenoten!) zullen je achteraf dankbaar zijn.

4. Zonnebril

Je ogen beschermen tegen de zon is bijna net zo belangrijk als het smeren van zonnebrandcrème. Toch staat de zonnebril hoog op de lijst met vaakst vergeten vakantie-items. Op locatie een goedkoop vervangexemplaar aanschaffen kan altijd, maar het is toch fijn om je eigen bril bij je te hebben, zeker als je er eentje hebt met speciale glazen. Stop hem daarom snel in je tas - bij voorkeur in je handbagage.

5. Zonnebrandcrème

Het zou - zeker in de zomermaanden - een vast onderdeel moeten zijn als je de zon in gaat: je insmeren met zonnebrandcrème. Ja, lichaam én gezicht.

6. Fotocamera

Herinneringen wil je vastleggen. Om er achteraf een fotoboek mee te maken, bijvoorbeeld, of om die jaloersmakende kiekjes verheugd te laten zien aan familie en vrienden. Die foto waar je verschrikt kijkt in de zee? Daar zit natuurlijk een verhaal achter! Net als achter dat andere plaatje op die boot. Om foto’s te laten zien, moet je ze natuurlijk wel kunnen maken. Hoewel iedereen dat tegenwoordig kan met de telefoon, heeft het toch iets speciaals om je vakantie vast te leggen met je fotocamera. Hij ligt immers niet voor niets in de kast.

7. Leesbril of lenzen

Die stapel (e-)boeken en tijdschriften voor op het strand belanden vanuit verheuging misschien als eerst in je koffer, maar vrij essentieel is het dan ook om je leesbril of contactlenzen niet te vergeten, net als dat flesje lenzenvloeistof. Toch jammer als je die spannende thriller of erotische roman niet zo comfortabel kunt lezen als je had gewild.

8. Oordopjes

Thuis heb je ze misschien niet nodig, maar je weet van tevoren nooit hoe luidruchtig het gaat zijn in je vakantiehuisje, hotel of op de camping. Dat luide gesnurk van de buurman in de tent of feestje met bonkende muziek verderop houden jou niet wakker als je voortaan gelijk je oordopjes inpakt.

Zó zit je altijd goed

Gelukkig is er een gedachte die je altijd rust kan geven: als je je paspoort, portemonnee (mét geld en belangrijke pasjes), telefoon en oplader bij je hebt, overleef je de vakantie wel. Noem ze de gouden vier of hoe je ze ook wil noemen. Alle andere benodigdheden vergeten is hooguit vervelend, maar ze zijn makkelijk vervangbaar. In het ergste geval ren je op locatie naar de lokale drogisterij voor een nieuwe tandenborstel of een fles zonnebrandcrème. Genieten dus, van die welverdiende vakantie!

Wellicht heb je bij het uitpakken van je bagage weleens een oogschaduwpalet of bronzer met gebroken inhoud aangetroffen. Vreselijk! In onderstaande video zie je hoe je dit voortaan voorkomt met de ultieme survivaltips voor je scheermesje, make-up en tandenborstel.

