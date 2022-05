Oeps! Deze sterrenbeelden kunnen het niet laten om af en toe flink te snaaien

Stier

De Stier is een echte fijnproever. Je maakt haar met niks gelukkiger dan een bezoek aan een goed restaurant. Maar ook thuis is ze veel met eten bezig. Ze heeft een voorraadkast gevuld met al haar favoriete snacks. Vooral tegen het einde van de middag kan ze het niet laten. Het lijkt of die snackkast haar roept. Een van haar vele talenten? De Stier kan snaaien zonder schuldgevoel. Daar kunnen een hoop dames iets van leren.

Weegschaal

Hoewel dit sterrenbeeld bekend staat om haar balans, geldt dat bij eten allerminst. Weegschaal doet niet aan ontbijt, lunch en diner op vaste tijdstippen. Was het maar zo! Nee, de Weegschaal kan zomaar een hele ochtend niets eten, om ’s middags flink los te gaan. Of ze ontbijt twee keer en luncht niet. Er is werkelijk geen touw aan vast te knopen. Wat ze ook niet kan laten, is flink snaaien op z'n tijd. Wanneer ze weer eens is vergeten te lunchen en haar maag ’s middags flink knort, bijvoorbeeld.

Vissen

Vissen is een emotie-eter. Wanneer ze zich down voelt, vrolijkt ze zichzelf op met een troostmaaltijd. Ligt ze ’s nachts in bed te piekeren? Dan kan er weleens een midnightsnack in gaan. Eten en haar humeur gaan hand in hand. Helaas houdt Vissen niet bepaald van een gezonde snack. Een worteltje dopen in een bakje hummus? Mooi niet! Vissen is een zoetekauw. Met chocola en koekjes vind je een weg naar haar hart.

Leeuw

De Leeuw verandert zomaar in een luie Leeuw, als het op eten aankomt. Koken? Geen zin in. Liever bestelt ze wat. Een gemakzuchtige Leeuw, kunnen we haar beter noemen. Ook houdt ze van overvloed. Wanneer ze eten bestelt, laat ze gelijk bezorgen voor een heel weeshuis. Niet bepaald goed voor de portemonnee, maar voor de Leeuw zijn dat de momentjes waar ze van geniet. Thuis, uitgebreid snaaien van een tafel vol eten waar ze zelf weinig moeite voor heeft hoeven doen. En dan de volgende dag ontbijten met een left over van deze maaltijd. Heerlijk!

Wil je wat minder snaaien? Dit is de ultieme tip:

Bron: Your Tango