Oh baby! Ontdek met welk sterrenbeeld jij de beste seks hebt

Ben je op zoek naar een bepaalde spanning of gewoon nieuwsgierig of jij en je partner wel aan elkaar gewaagd zijn wat betreft jullie seksleven? Je leest het hieronder.

Deze sterrenbeelden hebben de beste seks

Of de vonken er tussen de lakens vanaf spatten, heeft deels met je sterrenbeeld te maken. Zoek hieronder jouw sterrenbeeld op om erachter te komen met wie jij op papier een uitstekende match bent. Als twee mensen van de volgende sterrenbeelden samenkomen levert dat vaak vuurwerk op, in de positieve zin:

Ram (21 maart - 19 april)

Beste match met: Leeuw, Weegschaal, Tweelingen en Schorpioen

Een Ram is van nature assertief, gepassioneerd en een tikkeltje ongeduldig. Jij wacht niet rustig af tot iemand jou verovert, jij verovert liever de ander. Je verlangt naar bevrediging en houdt niet van (emotionele) spelletjes: je zegt liever waar het op staat. Je vindt het aantrekkelijk als je partner het voortouw neemt, terwijl routine afknapper nummer één is voor jou.

Stier (20 april - 20 mei)

Beste match met: Schorpioen, Kreeft, Maagd en Steenbok

Je houdt als Stier meer van het sensuele dan het seksuele. Stiekem vind je het fijn om veroverd te worden - dat vind jij het wachten waard. Als je eenmaal de juiste partner hebt gevonden, wil je bij hem of haar blijven. Tijdens de seks vind je stimulatie één van de belangrijkste dingen. De omgeving, geur en eventueel muziek draagt daar voor jou aan bij.

Tweelingen (21 mei - 21 juni)

Beste match met: Ram, Tweelingen, Boogschutter en Waterman

Tweelingen vinden het makkelijk om over seks te praten en zijn allesbehalve preuts. Je houdt van experimenteren, seks op nieuwe plekken en dirty talk. Van nature flirt je makkelijk en in je partner zoek je iemand die zowel grappig als sexy is. Je schuwt partners die te aanhankelijk zijn, je hebt liever iemand die je blijft verrassen.

Kreeft (22 juni - 22 juli)

Beste match met: Stier, Leeuw, Steenbok en Vissen

Als Kreeft verkies je een sensuele vrijpartij boven een flink potje rollebollen in bed. Wat jou een goede bedpartner maakt, is dat je je partner goed aanvoelt. Zolang de seks liefdevol en vol lust is, inclusief de nodige dosis orale seks, ben jij al snel tevreden. Als je je eenmaal op je gemak voelt bij iemand, zal je niet snel afstand van hem of haar nemen.

Leeuw (23 juli - 22 augustus)

Beste match met: Schorpioen, Ram, Boogschutter en Leeuw

Een Leeuw is gek op seks. Je bent leuk en charmant in de omgang en in bed ben je gepassioneerd en attent. Het spel der verleiding en voorspel vind je misschien nog wel leuker dan de daadwerkelijke seks zelf. Hoewel je houdt van lieve woorden en vleierij, vind je het een afknapper als je partner te bazig is in de slaapkamer. Je houdt liever zelf de touwtjes in handen.

Maagd (23 augustus - 22 september)

Beste match met: Stier, Weegschaal, Vissen en Steenbok

Het sterrenbeeld Maagd kan erg sensueel en seksueel zijn. Voor jou hoeven er geen toeters en bellen uit de kast getrokken te worden. Een goede vrijpartij is meer dan genoeg - hoewel je veel waarde hecht aan het voorspel. Zo versterkt een massage jouw opwinding.

Weegschaal (23 september - 22 oktober)

Beste match met: Ram, Tweelingen, Leeuw en Boogschutter

Een Weegschaal wordt ook wel als het meest verfijnde sterrenbeeld gezien. Dat zie je deels terug in je seksuele verlangens. Je houdt van mooie lingerie en de juiste setting. Stimulatie, voorspel en dirty talk helpt jou om in de mood te komen. Of een luxe etentje. De juiste partner haalt de passie in je naar boven door flink met je te flirten.

Schorpioen (23 oktober - 21 november)

Beste match met: Stier, Leeuw, Schorpioen en Vissen

Niemand is zo hartstochtelijk in bed als een Schorpioen. Je bent wellustig en hebt een flinke seksdrive. Daarnaast vind je het leuk om de vanilleseks eens aan de kant te schuiven en te experimenteren met macht en controle in de slaapkamer. In je ideale partner zoek je iemand die jouw behoeftes begrijpt en eraan toe wil geven. Twintig minuten missionaris is nu eenmaal niet aan jou besteed.

Boogschutter (22 november - 21 december)

Beste match met: Leeuw, Ram, Tweelingen en Waterman

De sterke punten van een Boogschutter in de slaapkamer is het feit dat je charmant, attent en aanhankelijk bent. Waar je mee moeite mee hebt is verveling, die slaat namelijk snel toe bij jou. Een partner die jou blijft verrassen tussen de lakens is er eentje die je wil houden. Toch verveeld? Probeer dan eens wat nieuws om je seksleven spannend te houden.

Steenbok (22 december - 19 januari)

Beste match met: Kreeft, Stier, Boogschutter en Maagd

Naast de Schorpioen is de Steenbok één van de meest seksuele sterrenbeelden. Klef gedoe is niet aan jou besteed, wel waardeer je als je partner jou verleidt en het hof maakt. Eén van je pluspunten? Dat is toch wel je uithoudingsvermogen in de slaapkamer. Soms kun je er geen genoeg van krijgen. Seks hoeft voor jou niet overdreven spontaan te zijn: je plant liever een avondje met je partner zodat je er zeker van bent dat jullie quality time hebben samen.

Waterman (20 januari - 18 februari)

Beste match met: Tweelingen, Waterman, Boogschutter en Maagd

Mensen zouden misschien niet zo snel denken dat jij als Waterman erg seksueel bent, maar eenmaal in de slaapkamer laat je het beest in jezelf los. Je vindt het fijn als je partner je verleidt en hebt genoeg fantasieën in je hoofd die je nog weleens zou willen uitvoeren. Zolang jij en je partner maar (mentaal) op dezelfde lijn zitten.

Vissen (19 februari - 20 maart)

Beste match met: Schorpioen, Kreeft, Maagd en Weegschaal

Van nature heeft iemand met Vissen als sterrenbeeld geen moeite om bewonderaars aan te trekken. Als het op seks aankomt ben je romantisch, speels en weet je je partner te verrassen met je technieken. Daarnaast focus jij je meer op het plezier van je partner dan je eigen plezier. Heel erg vind je het niet, zolang je maar geprikkeld wordt.

Op zoek naar een beetje spanning tussen de lakens, maar heb je geen seksspeeltjes in huis? Geen probleem. Seksvlogger Rianne legt uit hoe je van je sexy lingerie gemakkelijke seksspeeltjes maakt:

Libelle website van het jaar Beeld Libelle

Hoera, Libelle is genomineerd voor Website van het jaar. Winnen kan alleen met jouw hulp! Vind jij Libelle ook zo fijn? Stem dan snel. Je maakt dan ook nog eens kans op hele mooie prijzen.

Bron: Popsugar, Your Tango