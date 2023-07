Oh nee, pas op! Politie waarschuwt voor barbecuedieven

Zo’n barbecue is natuurlijk een makkelijk doelwit voor dieven, aangezien de apparaten vaak open en bloot in de tuin staan.

Barbecuedieven

De zomer is begonnen en dat betekent eigenlijk maar één ding: barbecueën! Zo’n barbecue blijft superlang heet, waardoor je op zwoele zomeravonden lekker lang kan tafelen. Maar daardoor vergeet je wel vaak de barbecue op te bergen in de schuur. Of misschien staat-ie sowieso op een vast plekje in de tuin. Pas daar wel mee op, want de politie in Nieuwegein waarschuwt nu al voor zogenoemde ‘barbecuedieven’.

Dure kamado’s

In Nieuwegein is er blijkbaar een heuse trend gaande. Er worden daar namelijk steeds vaker barbecues gestolen. Voornamelijk bbq’s van het dure merk Big Green Egg blijken geliefd onder de barbecuedieven. Dit heeft waarschijnlijk te maken met de waarde van deze exemplaren. Big Green Egg kamado’s kosten tegenwoordig tussen de € 700,- en € 4000,-. “Ondanks het gewicht vormt dit geen belemmering voor diefstal”, zegt politie Nieuwegein in een bericht op Instagram. Het is daarom belangrijk om goed op te letten. “Wees extra alert nu veel mensen op vakantie zijn.”

Kortom: berg de barbecue na gebruik op of keten ‘m ergens aan vast. Alleen zo kun je er nog de hele zomer van blijven genieten.

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Politie Nieuwegein (@politie_nieuwegein) op 12 Jul 2023 om 7:55 PDT

Krijg je spontaan zin om te barbecueën? Dan is het eerst tijd voor een grondige schoonmaakbeurt. Hoe je dat aangekoekte rooster echt goed schoon krijgt, zie je in deze video:

Bron: Instagram Politie