Oliebollen bewaren

Overgebleven oliebollen later nog opeten? Dan is het allereerst goed om te weten hoe je de oliebollen het beste kunt bewaren. Laat ze goed afkoelen en verpak ze daarna luchtdicht buiten de koelkast. De oliebollen blijven dan ongeveer twee dagen goed.

In de vriezer blijven ze ongeveer twee maanden goed. Als je ze in de vriezer bewaart, is het belangrijk dat je de oliebollen eerst volledig ontdooit voordat je ze opwarmt.

Oliebollen opwarmen in de oven

Oliebollen opwarmen kun je het beste doen in de oven, omdat ‘ie hier zijn krokante jasje weer terugkrijgt. Verwarm de oven voor op 145 graden, besprenkel de oliebollen met wat water en zet ze in de oven voor 5 minuten.

Airfryer

In de Airfryer zijn oliebollen nog sneller warm dan in de oven. Zet het apparaat op 150 graden en verwarm de oliebollen 3 minuten voor het lekkerste resultaat.

Oliebollen opwarmen in de magnetron

Geen oven of Airfryer? Dan kun je ze ook opwarmen in de magnetron. Zet het apparaat op 850 watt en zet de timer op 2 minuten. Pas op dat de oliebollen niet te heet worden, anders krijg je een kleffe hap. Het nadeel aan de magnetron is dat de oliebol niet zo’n krokante korst krijgt als in de oven of airfryer.

In de pan

Je kunt oliebollen ook op het vuur in een pan opwarmen. Warm ze op door een schaal op een pan met kokend water te zetten. Keer de oliebollen regelmatig om tot ze warm zijn. Beetje poedersuiker erbij en smullen maar!

