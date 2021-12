Laten we eerlijk zijn: zelfgemaakte, verse oliebollen smaken toch net even lekkerder dan die uit de winkel. Als je dus tijd hebt om zelf oliebollen te maken, zouden we je dat zeker aanraden! Je kunt ze ook nog eens extra lekker en bijzonder maken door allerlei ingrediënten toe te voegen. Wat dacht je bijvoorbeeld van chocolade, amandelspijs, limoncello of appel? Of ham en kaas, als je juist zin hebt in iets hartigs.

Oliebollenwafels

Heb jij al zo veel oliebollen gemaakt dat je zeker weet dat je er genoeg hebt, maar heb je nog wel beslag over? Dan kun je jezelf of een ander extra verwennen door het beslag niet weg te gooien, maar er nog iets lekkers van te maken. Je kunt er namelijk heel gemakkelijk lekkere oliebollenwafels van maken.

Zo maak je ze

Het enige wat je nodig hebt is een wafelijzer. Laat het oliebollenbeslag op kamertemperatuur komen. Vet het wafelijzer goed in en laat het heet worden. Schep het beslag erin en laat de wafel gaar en bruin bakken. Bij de volgende wafels hoef je niet opnieuw boter toe te voegen.

