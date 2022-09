Om déze reden zie je in september zo veel meer spinnen in huis

En waarom zijn ze dit jaar groter dan ooit? Libelle legt het aan je uit.

Spinnenseizoen

De meeste mensen zijn spinnen liever kwijt dan rijk. Ze vinden ze vies, eng en zetten het het liefst op een gillen als ze zo'n beestje in de badkamer of tuin tegenkomen. En toch hebben ze een belangrijke functie. Zo verlossen ze je huis bijvoorbeeld van vliegen en muggen.

Misschien moet je dat in je achterhoofd houden als we het volgende vertellen: het worden er de komende tijd alleen maar meer. Het najaar is spinnentijd. Of beter gezegd: dat is de periode waarin ze een stuk zichtbaarder zijn. Want daadwerkelijk meer spinnen, dat is niet het geval: in mei hebben veel meer soorten hun paartijd dan in de herfst.

Op zoek naar liefde

Hoe komt het dan dat september spinnenmaand wordt genoemd? Ten eerste leven spinnen tijdens de lente en zomer het liefst buiten. Zodra de nachten kouder worden, willen de vrouwtjes naar binnen. En de mannetjes gaan erachteraan omdat ze willen paren. In hun zoektocht naar liefde, kruipen ze door alle hoeken en gaten naar binnen. Je ziet er dus veel meer. Oók omdat spinnen vooral reageren op trillingen en dus in paniek over de vloer rennen zodra ze jou aan 'voelen' komen. Daarnaast zijn spinnen in de herfst volwassen en vallen ze simpelweg meer op omdat ze groter zijn.

En tot slot: door de dauw die in het najaar ontstaat en omdat het vaker regent, zie je de spinnenwebben beter.

Groot

Nu weten we dus waar al die spinnen in de herfst vandaan komen, maar het viel veel mensen op dat de spinnen dit jaar een stuk groter zijn. Hoe kan dat? Dit heeft vooral te maken met de milde winter. Hierdoor zijn er veel minder spinnen doodgegaan. Ze zijn dan ook volwassener geworden dan gebruikelijk, en daardoor extra groot.

Jaarlijkse spinnentelling

Afgelopen 10 en 11 september was weer de Nationale Spinnentelling. Tijdens deze telling zijn dit jaar 39 valse wolfspinnen geteld. Nooit eerder werd een dergelijk aantal in Nederland genoteerd. Deze spin kwam eerst alleen voor in Zuid-Europa, maar wordt de laatste tijd steeds vaker in Nederland gespot. De naam van de valse wolfspin klinkt heftig, maar volgens het EIS Kenniscentrum Insecten betekent het niet dat deze spin gemeen is, maar dat het geen ‘echte’ wolfspin is.

In de douche

Tot slot nog even een mythe ontkrachten: mensen denken vaak dat spinnen uit de douche kruipen, maar dat is niet het geval. Ze hebben daar helemaal niets te zoeken. Mocht je er eentje uit zien kruipen, dan is die er gewoon in gevallen. Als ze eenmaal in bad zitten, dan zullen ze daar blijven zitten want daar kunnen ze niet uit klimmen omdat de rand van het bad te glad is.

Bron: Naturetoday.com, De Standaard.