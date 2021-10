Om déze redenen wil je vaker spinazie eten

Spinazie behoort tot de amarantfamilie en is verwant aan bieten en quinoa. Het wordt als zeer gezond beschouwd, omdat het boordevol voedingsstoffen en antioxidanten zit.

Ontzettend gezond

De meeste koolhydraten in spinazie bestaan uit vezels en dat is heel goed voor je darmen. Spinazie bevat wel kleine hoeveelheden suiker, meestal in de vorm van glucose en fructose. Maar deze kleine hoeveelheid weegt niet op tegen alle gezondheidsvoordelen. We zetten de voordelen op een rijtje:

1. Bloeddruk verlagen

Vanwege het hoge kaliumgehalte wordt spinazie aanbevolen voor mensen met een hoge bloeddruk. Kalium kan de effecten van natrium in het lichaam namelijk helpen verminderen. Natrium is belangrijk voor het regelen van de vochtbalans in het lichaam, het regelen van de bloeddruk en voor een goede werking van spier- en zenuwcellen. Maar wanneer je te veel natrium in je lichaam hebt, kan je bloeddruk omhoog gaan.

2. Gezonde botten

Een lage inname van vitamine K is in verband gebracht met een hoger risico op botbreuken. Voldoende vitamine K binnenkrijgen is dan ook belangrijk voor een goede gezondheid. En laat spinazie boordevol vitamine K zitten.

3. Spijsvertering

Spinazie bevordert de regelmaat van de spijsvertering. Het bevat veel vezels en water, die beide constipatie helpen voorkomen en een gezond spijsverteringskanaal bevorderen.

4. Gezonde huid en haar

Spinazie bevat grote hoeveelheden vitamine A, wat de productie van olie in de huidporiën en haarzakjes matigt om je huid en haar beter te hydrateren. Deze olie kan ook acne veroorzaken. Bovendien heeft spinazie en andere groene bladgroenten een hoog vitamine C-gehalte. Deze vitamine houdt je huid en haar jong.

Verder zit er veel ijzer in spinazie. Een ijzertekort wordt vaak gelinkt met haaruitval, dus door voldoende spinazie te eten voorkom je haaruitval.

5. Astma

Een onderzoek onder 433 kinderen met astma in de leeftijd van 6 tot 18 jaar, en 537 kinderen zonder astma, toonde aan dat de risico’s voor het ontwikkelen van astma lager zijn bij mensen die voldoende spinazie eten. Het gaat dan voornamelijk om de voedingsstof bètacaroteen. Spinazie is een uitstekende bron van bètacaroteen.

6. Diabetes

Spinazie bevat een antioxidant waarvan is aangetoond dat het de glucosespiegels verlaagt en de insulinegevoeligheid verhoogt. Niet voor niets dat mensen met diabetes wordt aangeraden veel spinazie te eten.

Zó maak je een lekkere groene smoothie met spinazie:

Bron: Healthline, Medical News Today.