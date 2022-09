Om deze twee redenen is het helemaal niet slim om een elektrische kachel te gebruiken

Nee, niet als het aan Milieu Centraal ligt. Zij raden het gebruik van elektrische kachels (en houtkachels trouwens ook) af.

Hoge energierekening door elektrische kachel

Hoofdreden één om geen elektrische kachel te gebruiken: de torenhoge energierekening die je aan het einde van de maand gepresenteerd krijgt. “Mensen denken dat een elektrische kachel goedkoper is dan verwarmen op gas, maar niets is minder waar”, aldus energie-expert Marlon Mintjes van Milieu Centraal.

“De stroomprijs is, net als de gasprijs, de afgelopen tijd behoorlijk gestegen. En de elektrische kachel is een echte stroomvreter. Met zo’n kachel ben je voor dezelfde hoeveelheid warmte twee keer zoveel geld kwijt als voor warmte uit een cv-ketel op gas.”

Niet milieuvriendelijk

Niet alleen is een elektrische kachel een stroomvreter, echt milieuvriendelijk is het ook niet. De CO2-uitstoot is ruim twee keer zo hoog als bij het verwarmen met een cv-ketel op gas. Een zuiniger en beter alternatief voor een bijverwarming is een infraroodpaneel.

Minder gas verbruiken

Wil je minder gas verbruiken, dan dien je slim en zuinig te verwarmen. Doe de verwarming alleen aan in de ruimtes waarin je je bevindt, houd de deuren dicht, zet de thermostaat op maximaal 19 graden en kijk ook eens naar de temperatuur van je cv-ketel als je geen warmtepomp hebt: misschien kun je die ook verlagen of op ecostand zetten.

Verder zijn er verschillende opties om je huis beter te isoleren en/of om warmte beter binnenshuis te houden. Denk bijvoorbeeld aan kozijnfolie en radiatorfolie. Op de bank of op je thuiswerkplek is een elektrische deken een grote aanrader. Dit kost amper wat in vergelijking met het stoken in dezelfde ruimte.

Bron: Milieu Centraal