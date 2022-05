Om van te brommen: waarom je een vlieg zo moeilijk te pakken krijgt

Volgens vliegenwetenschapper Florian Muijres heeft het alles te maken met de ogen.

Vliegen hebben een sneller reactievermogen

“Door die gigantisch grote ogen ziet een vlieg eventueel gevaar tien keer sneller naderen dan een mens. Met dus ook een veel sneller reactievermogen”, aldus Florian. Dit betekent echter niet dat zo’n vlieg ook snel vliegt: met zo’n 2 meter per seconde haalt de vlieg nauwelijks 7 kilometer per uur, vertelt vliegenexpert. Als wetenschapper aan de Wageningen University & Research is hij gespecialiseerd in de vliegbewegingen van insecten. “Dat de vlieg tóch vaak een mensenhand of vliegenmepper weet te ontwijken, heeft zij vooral te danken aan die gigantische ogen.”

Niet te tippen aan mensenogen

Elk oog van de vlieg is namelijk samengesteld uit maar liefst 4000 kleine oogjes. Toch doen die vliegenogen op sommige punten onder voor mensenogen. “Wij kunnen beduidend beter ver kijken, net zoals wij onze beelden in veel hogere resolutie binnenkrijgen. Alleen heeft de vlieg door die buitenproportionele ogen wel een gezichtsveld van bijna 360 graden en ziet zij objecten veel sneller naderen dan de mens.”

100 keer zoveel beelden per seconde

Waar onze ogen hoogstens 30 beelden per seconde kunnen verwerken, kunnen de ogen van een vlieg binnen diezelfde seconde maar liefst 300 beelden aan. Hierdoor kan de vlieg eventueel gevaar dus tien keer zo snel spotten als een mens zou doen. “Zelfs vage schaduwen merken ze op die manier eigenlijk meteen op”, aldus Florian.

Tips om vliegen te verjagen

Goed, nu weet je dus waarom een vlieg zo goed aan jouw vliegenmepper weet te ontsnappen. Maar hoe krijg je ’m nou wél te pakken? Van een zakje water ophangen tot een kruidenmengsel maken: lees hier hoe je snel van vliegen in huis afkomt.

Bron: Het laatste nieuws