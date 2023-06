Omhoog waaiende rok op de fiets? Dít is misschien wel de oplossing

De schoondochter van Ben Weber uit Enschede deelde het probleem met hem. “Zij had het probleem dat ze altijd met één hand op haar bovenbeen moest fietsen als ze een rokje of jurkje droeg”, vertelt Ben. Daarom bedacht hij iets slims: de antislipclip. Zo kun je gerust weer twee handen aan het stuur houden als je een rokje of jurk draagt. “Wel zo veilig, toch?!”

Goed in oplossingen bedenken

Ben is goed in oplossingen bedenken, dus samen met zijn kinderen is hij gaan brainstormen. “Daar is het idee van de antislipclip geboren.” Het is dus een clip die ervoor zorgt dat je rok of jurk niet omhoog vliegt. Je bevestigt het aan je fiets en aan je kleding. Er zijn al een paar clips op de markt, maar die van Ben is wel uniek door het minikatrol. “Het scrollmechanisme zorgt ervoor dat er nooit teveel spanning op het touwtje komt te staan.” Zo blijft fietsen veilig én comfortabel.

Veilig

Ook zorgt het ervoor dat je kleding niet stuk kan gaan. Er zijn nog weleens wat maxi-rokken en jurken gesneuveld op de fiets in het verleden. „Bij andere producten zie je vaak dat er heel veel spanning op het touwtje of het elastiek staat”, zegt hij. „En dan scheurt of de kleding of het touwtje of de elastiek.”

De vrouw en schoondochter van Ben zijn ieder geval fan én hij heeft er al een paar verkocht. “Tot nu toe zijn de reacties die we krijgen erg positief.”

Do-it-yourself

Je kunt natuurlijk ook zélf aan de slag. Daarvoor heb je niet zoveel nodig: gewoon een muntje en wat plakband. Hierdoor hang je wat gewicht aan je rok, waardoor hij niet omhoog waait. De overleden Queen Elizabeth zou zelfs gordijngewichtjes in haar rokken en jurken hebben laten naaien. Op deze manier blijft de stof naar beneden hangen. Het zorgt er misschien niet voor dat je kleding niet tussen je fiets komt, maar het scheelt wel héél wat Marilyn Monroe-momenten.

Bron: AD