Ondersteboven of rechtop: zo kun je glazen het beste opbergen

Veel mensen gaan voor de optie ‘ondersteboven’ omdat er dan geen stof in de glazen komt. Want hoe vervelend is het om iedere keer weer je glas om te spoelen? Klinkt hartstikke slim, maar toch is dit niet de beste optie. Wanneer je je glazen, en dan met name wijnglazen, op z’n kop neerzet, komt de rand waar jij je lippen aan zet in contact met de kast.

Fragiel glas

En zeg eens eerlijk: hoe vaak maak jij je keukenkastjes of servieskast schoon? Precies, heel fris is dat dus niet. Verder is de rand van een glas vaak het fragiele deel van het glas. Wanneer je ze altijd op z’n kop in de kast zet, kunnen ze een stuk sneller kapot gaan. En dat is natuurlijk zonde. En of dat nog niet genoeg is, kunnen glazen een muffe geur krijgen als ze een langere tijd op z’n kop staan.

Stofhappen

Maar je wilt alsnog geen stofhappen als je een wijntje inschenkt. Om zowel stof als een vieze rand te voorkomen, kun je je glazen het beste op de kop ophangen. Dat is ook de reden dat de meeste glazen in een restaurant of café boven de bar hangen. Zo blijven ze het langst heel en heb je geen last van stof of viezigheid in je glas. Er bestaan handige ophangrekken die je heel makkelijk in je keukenkastje kan monteren. Zo kun je ook nog eens veel meer in je kastje kwijt, aangezien je borden en kopjes er gewoon onder kunt zetten. Cheers!

Bron: MAX Vandaag