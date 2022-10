Onderzocht: dít is de engste horrorfilm aller tijden

Er zijn duizend en één horrorfilms, maar ze zijn lang niet allemaal even spannend. Zit de ene film vol spanning en schrikmomenten, draait de andere film juist meer om de bloederige scenes met afgehakte ledematen. En laten we eerlijk zijn: sommige horrorfilms zijn zo slecht dat ze juist lachwekkend worden.

Engste horrorfilm ooit

Dat laatste wil je op Halloween niet, dan wil je juist eens goed griezelen. Om te voorkomen dat jij teleurgesteld wordt door het griezelgehalte van de horrorfilm die je uitkiest, heeft de website Broadbandchoices.com onderzoek gedaan naar de engste horrorfilm aller tijden.

Onderzoek

Ze lieten 250 filmliefhebbers de 40 meest besproken horrorfilms kijken. Tijdens het kijken analyseerden ze hun hartslag. Zo werd de impact van films vastgesteld. Wat bleek? De film Host is volgens dit onderzoek het allerengst. En dat is niet heel verrassend, want toen ze dit onderzoek vorig jaar deden, kwam deze film ook als engst uit de test.

Lowbudget film

Dat terwijl de film helemaal geen dure Hollywoodproductie is. In tegendeel: de film is lowbudget en werd in coronatijd uitgebracht. Ook kun je de hele film gewoon op YouTube kijken en duurt-ie maar 56 minuten.

Het verhaal

Waar de film over gaat? Zes vrienden hebben in coronatijd een Zoom-party. Ze hebben voor dit digitale feestje een medium ingehuurd, ze zijn namelijk wel nieuwsgierig naar spiritualiteit. De sfeer slaat alleen behoorlijk om als blijkt dat ze met hun sessie een boze geest hebben uitgenodigd...

