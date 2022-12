Onderzoek: een puppy opvoeden is net zo zwaar als de opvoeding van een baby

Dat blijkt uit een onderzoek van AniCura Nationaal Huisdier panel onder 1261 vrouwen en 283 mannen van 18 jaar en ouder.

Veel kopzorgen



Het opvoeden van een puppy brengt de nodige kopzorgen met zich mee. Zo maakt 41 procent van de hondeneigenaren zich soms zorgen over de opvoeding, 38 procent over de gezondheid en 37 procent over de omgang met andere honden. Toch blijken de lusten uiteindelijk zwaarder te wegen dan de lasten: het merendeel van de ondervraagden geeft namelijk toe dat hun puppy hun leven heeft verrijkt.

Vooral voor de gezelligheid

Het aanschaffen van een huisdier blijkt vooral aantrekkelijk te zijn als het nog een schattige kleine puppy of kitten is. Maar liefst 82 procent van de hondeneigenaren en 78 procent van de katteneigenaren in Nederland heeft het diertje gekocht toen het pasgeboren was.

De reden voor deze aanschaf is voornamelijk de gezelligheid die een puppy of kitten met zich meebrengt. Maar voor sommige mensen zit er nog meer achter: 15 procent van de mensen schaft een huisdier aan om stress tegen te gaan, wat in de praktijk dus nog weleens tegenvalt.

Toch een beetje spijt…

Wat voor veel hondeneigenaren moeilijk is aan het begin, is dat ze niet weten hoe ze een puppy moeten opvoeden. 30 procent geeft dan ook aan dat ze bij de volgende pup bepaalde dingen toch anders zouden aanpakken. Bijna de helft hiervan zou zelfs niet meer voor een pup kiezen, maar voor een oudere hond of zelfs helemaal geen hond meer aanschaffen.

Bron: Anicura