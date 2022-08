Uit nieuw onderzoek blijkt namelijk dat vrouwen meer zin hebben in seks wanneer hun partner vaker meehelpt in het huishouden. Mannen, lezen jullie mee?

Mentale belasting

De onderzoekers vroegen zich af of vrouwen, met al dit extra werk, nog wel energie over hebben voor seks? Ze besloten te onderzoeken hoe mentale belasting intieme relaties beïnvloedt. Ze hebben zich vooral gericht op het vrouwelijk seksueel verlangen, aangezien meer dan 50% van de vrouwen vaak een laag (of lager) libido heeft.

De studie, gepubliceerd in theJournal of Sex Research, laat zien dat vrouwen in gelijkwaardige relaties (in termen van huishoudelijk werk en mentale belasting) meer tevreden zijn met hun relaties en op hun beurt meer seksueel verlangen voelen dan vrouwen in ongelijke relaties.

Libido en relaties

Voor het onderzoek werden 299 Australische vrouwen tussen 18 tot 39 jaar ondervraagd over libido en relaties. Zij moesten vragen beantwoorden over de verdeling van huishoudelijk werk, de mentale belasting die ze voelden (zoals wie alle sociale activiteiten organiseerde en de financiën beheerde) en wie meer vrije tijd had.

Uiteindelijk werden de vrouwen opgedeeld in drie groepen:

Gelijk: relaties waarbij de vrouw het huishoudelijk werk als gelijk verdeeld beschouwt Vrouwen: relaties waarbij de vrouw het gevoel heeft dat ze meer huishoudelijk werk doet dan haar partner Partners: relaties waarbij de vrouw denkt dat haar partner meer doet in huishouden

Grote verschillen in libido

Vervolgens analyseerden de onderzoekers de resultaten tussen de groepen en het verschil in libido. Wat blijkt? Vrouwen die hun relatie als gelijkwaardig beoordelen, zijn meer tevreden over hun relatie en hebben een hoger libido dan de andere vrouwen.

Daar moet wel bij gezegd worden dat het wel of geen zin hebben in seks natuurlijk van meerdere factoren afhankelijk is. Zo kunnen de fysiologische effecten van leeftijd en menopauze hier ook invloed op uitoefenen. Het hoeft dus niet te betekenen dat als de man meer klusjes doet in het huishouden, het libido van de vrouw ineens omhoogschiet. Toch waren de verschillen in het onderzoek wél hoog genoeg om het te benoemen.

Bovendien viel de onderzoekers nog iets interessants op: ook al hadden de vrouwen in ongelijke relaties een lager libido, ze hadden wél zin en tijd voor soloseks. Kortom: het lage libido heeft dus vooral te maken met minder zin in seks met partner. Dus hup mannen, doe een keer boodschappen of een wasje, help een handje tijdens het schoonmaken of kook eens een lekker gerecht voor je partner. Wie weet zorgt het die avond wel voor vuurwerk in de slaapkamer.

Heb je weinig zin in seks? Libelle's liefde- en passievlogger Guusje legt uit hoe je je libido een boost kan geven:

Bron: Science alert