In totaal werken er 6770 volwassenen mee aan het onderzoek.

Romance gap

Een romance wattes…? De romance gap is een nieuwe term, die herkenbaar is voor velen. Het zijn de momenten dat je jezelf afvraagt of je door het sturen van dat appje te enthousiast overkomt of dat je wacht tot de ander het voortouw neemt.

Hoewel 88 procent van de Nederlanders aangeeft gelijkheid belangrijk te vinden tijdens het daten of in een relatie, vervallen we al snel in traditionele genderrollen als het om romantiek gaat.

Leiding nemen en gretig overkomen

Zo geeft 52 procent van de ondervraagden aan dat ze verwachten dat mannen de leiding nemen, tegenover 8 procent van de vrouwen. 1 op de 4 mannen voelt zich hierdoor onder druk gezet. Vrouwen lopen er dan weer tegenaan dat ze niet ‘te gretig’ mogen overkomen.

44 procent van de ondervraagden verklaart dat van vrouwen wordt verwacht dat ze niet te gretig, aanhankelijk, gehecht of wanhopig overkomen. 47 procent van de vrouwen zegt dat ze zich hier zorgen om maken tijdens het daten of in relaties.

Verlangen naar verandering

Daarnaast blijkt dat 1 op de 3 vrouwen hun gedrag verandert. Dit doen ze om de ander machtiger of comfortabeler te laten voelen. Een hoop verschillen en verwachtingen, maar er is wel een verlangen naar verandering.

Mensen zijn ervan overtuigd dat we in een ideale wereld geen verwachtingen zouden hebben over wie meer geld verdient (56 procent), een succesvollere carrière heeft (52 procent) of wie de eerste stap zet door een afspraakje te initiëren (39 procent).

Romance gap verkleinen

Nu horen we je denken: maar wat is hier nou precies zo erg aan? Genoeg. Uit het onderzoek blijkt dat we door de romance gap minder trouw zijn aan onszelf. Volgens Bumble’s vice president Naomi Walkland kunnen we de romance gap verkleinen door te erkennen dat hij bestaat. “Alleen als we ons ervan bewust zijn, kunnen we elkaar uitdagen om een einde te maken aan gendergebonden verwachtingen over wie wat moet doen.”

