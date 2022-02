Sinds de film Gentlemen prefer blondes met Marilyn Monroe is de veronderstelling dat blondines het aantrekkelijkst zijn. Maar klopt dit wel?

Brunettes

Wetenschappers van het College of Natural and Health Sciences van de Universiteit van Tampa gingen op onderzoek uit. Goed nieuws voor alle brunettes: van de meer dan 1900 deelnemers zei 67% van de mannen en 71% van de vrouwen dat ze bruin haar het aantrekkelijkst vinden.

Positieve eigenschappen

De reden? De deelnemers leggen onbewust een link tussen bruin haar en verschillende positieve eigenschappen, zoals intelligentie, onafhankelijkheid en een zelfverzekerde uitstraling. Het maakte overigens niet uit of de persoon van nature bruin heeft of dat diegene zijn of haar had geverfd.

Blond of roodharig?

Blondines staan daarentegen op de tweede plaats. Slechts 27% van de deelnemende mannen en 23% van de deelnemende vrouwen gaf aan blond haar het aantrekkelijkst te vinden. Roodharigen staan op de derde plaats (ondanks dat prins Harry over het algemeen als zeer aantrekkelijk wordt beschouwd). De onderzoekers vermoeden dat dit samenhangt met het zeldzame, natuurlijke voorkomen van deze haarkleuring.

Margret (57) heeft nog nóóit een ander kapsel gehad:

Bron: Freundin.de